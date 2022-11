Česká a slovenská polícia zriadi na hraniciach spoločné hliadky, migračná kríza im vzťahy nenaštrbila (video)

Zaistenie plynulosti dopravy

Rastúca nelegálna migrácia

Zapojenie ďalších krajín

Chce vrátiť obyvateľom komfort

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Česká a slovenská polícia bude koordinovať svoju činnosť na spoločnej hranici s cieľom efektívnejšej a rýchlejšej kontroly osôb, ktoré sa nachádzajú na území oboch štátov nelegálne. Vytvoria sa spoločné hliadky, a to najmä na železnici. Zhodli sa na tom slovenský premiér Eduard Heger a český predseda vlády Petr Fiala na spoločnom rokovaní.„Dôležité je spriechodniť hranicu pre občanov Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR). Ide najmä o zaistenie čo najväčšej plynulosti dopravy na hraničnom priechode Lanžhot – Kúty, kde sú najväčšie problémy,“ uviedol po rokovaní Petr Fiala.Zároveň zdôraznil, že zavedenie kontrol na hranici so Slovenskom je opatrenie, ktoré česká vláda neprijala rada a hľadá cesty, ako čím skôr obnoviť voľný pohyb medzi oboma krajinami. Vzťahy medzi ČR a SR podľa neho nie sú z tohto dôvodu naštrbené.„Aby neprišlo k omylu, my máme mimoriadne priateľské vzťahy na všetkých úrovniach, Česká republika si toho veľmi váži a určite v tom chceme pokračovať. Krok, ktorý sme urobili, v žiadnom prípade nebol namierený proti Slovensku,“ podčiarkol český premiér.Zavedenie hraničných kontrol bolo podľa jeho slov reakciou na rastúcu nelegálnu migráciu a je presvedčený, že vzťahy so Slovenskou republikou to v žiadnom prípade nenarušilo.Obe krajiny vidia riešenie súčasnej migračnej krízy hlavne v dôslednejšej ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru. Zhodli sa na tom, že kľúčová je ochrana maďarsko-srbskej hranice, cez ktorú na Slovensko a do Čiech prúdi väčšina nelegálnych migrantov.Polícia ČR je podľa Fialu na jar budúceho roka pripravená zdvojnásobiť počet policajtov na maďarsko-srbskej hranici zo 40 na 80. Zároveň zdôraznil, že ani Slovensko, ani Česko nie sú vinníkom vzniknutej situácie a budú hľadať spoločné riešenia migračnej krízy.ČR bude v rámci svojho predsedníctva v Rade Európskej únie s podporou Slovenskej republiky požadovať väčšie zapojenie ďalších členských krajín do ochrany vonkajšej hranice.„V súčasnosti robíme kroky k harmonizácii vízovej politiky s krajinami západného Balkánu,“ povedal Fiala a dodal, že Česko a Slovensko veľmi intenzívne pracujú na novej podobe medzinárodnej zmluvy o policajnej spolupráci, ktorá bude umožňovať iné formy spolupráce či rýchlejšiu výmenu informácií.„Cieľom schengenu bolo odstrániť vnútorné hranice a posilniť vonkajšiu hranicu schengenského priestoru. Keď vidíme, že tam je slabé miesto, musíme pomôcť Maďarsku, aby vedelo eliminovať nelegálnu migráciu na maďarsko-srbských hraniciach,“ skonštatoval predseda vlády SR Eduard Heger.Cieľom je podľa jeho slov vrátiť obyvateľom komfort schengenského priestoru. Problém s nelegálnymi migrantmi sa postupne nabaľoval a je jasné, že Slovensko a Česko ho musia riešiť spoločne.„Začíname ako Česko a Slovensko, ale vidíme, že tú iniciatívu budeme musieť rozšíriť aj na ďalšie krajiny, pretože potrebujeme spájať sily,“ dodal Heger.Vyzvať chcú preto aj ďalšie krajiny, aby pomohli pri ochrane schengenských hraníc.