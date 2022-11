Mikulec: Riešením migrácie je posilnenie ochrany maďarsko-srbskej hranice, hliadky budú zamerané aj na vlakovú dopravu (video)

Stretnutie prinieslo výsledky

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ochrana schengenskej hranice je najlepším riešením zvládnutia migračnej krízy. Uviedol to minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) na tlačovej besede k problematike migrácie, ktorá bola zameraná na prezentovanie výsledkov z pracovného rokovania v Prahe.„Toto stretnutie bolo konštruktívne a prinieslo svoje výsledky. Zhodli sme sa na tom, že receptom na riešenie migrácie je ochrana vonkajšej hranice Schengenu a v tomto prípade posilnenie ochrany maďarsko-srbskej hranice. Je to spôsob, ako zabrániť vstupovaniu migrantov do EÚ, čo sme hovorili už od začiatku migračnej krízy," uviedol minister a dodáva, že sa zhodli aj v tom, že česká a slovenská polícia budú intenzívnejšie koordinovať jednotlivé kroky k zabráneniu migrácie.Boli dohodnuté spoločné hliadky českej a slovenskej polície, ktoré budú zamerané aj na vlakovú dopravu.„Autority jednotlivých rezortov vnútra v Česku a na Slovensku budú spoločne vyhodnocovať situáciu v oblasti nelegálnej migrácie a budú spoločne navrhovať nové riešenia, prípadne úpravu už dohodnutých riešení, aby sme spoločne riešili situáciu," vyhlásil Mikulec a dodal, že jednotlivými opatreniami sa spoločne budú snažiť o to, aby bola doprava čo najviac plynulá.„K tomuto už česká strana vykonala v uplynulých dňoch niektoré opatrenia, keď zvýšila jednotlivé stanoviská vybavovania kamiónovej dopravy z dvoch na päť. Dohodli sme sa na tom, že ďalšie opatrenia v súčinnosti aj s našimi orgánmi budú smerovať k tomu, aby boli občania SR čo najmenej obmedzovaní pri vstupe do ČR," povedal Mikulec.Minister vnútra uistil, že všetko smeruje k tomu, aby sa dostalo k záveru, že dočasné kontroly, ktoré zaviedla ČR, sú naozaj len dočasným riešením.„Dostali sme prísľub, že všetky tieto opatrenia budú smerovať k zmierneniu a v konečnom dôsledku k ukončeniu kontrol na česko-slovenskej hranici. To, čo potrebujeme je posilniť maďarsko-srbskú hranicu. Už sme tam vyslali policajtov a budeme tento počet navyšovať. Dostali sme tiež prísľub českej strany ze posilní svoj kontingent na maďarsko-srbskej hranici," uzavrel Mikulec.