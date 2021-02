Češka Davidová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na MS v biatlone, Slovenky pohoreli

Solídny bežecký výkon

Paulína minula päťkrát

Ivona netrafila sedemkrát

Öbergovej šiesta medaila

Eckhoffová v tretej desiatke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká reprezentantka Markéta Davidová dosiahla zatiaľ najväčší úspech svojej kariéry, na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke získala zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 km.Dvadsaťštyriročná rodáčka z Jablonca nad Nisou získala druhý cenný kov z MS v kariére zásluhou čistej streľby, keď ako jedna z mála medzi 98 štartujúcimi sklopila všetkých 20 terčíkov.Keďže aj po bežeckej stránke previedla solídny výkon, v cieli sa teší zo zisku zlata.Striebro získala Švédka Hanna Öbergová , ktorú o najcennejší kov obrala chyba na tretej streleckej položke, v konečnom účtovaní za Davidovou zaostala o 27,9 sekundy.Bronz si vybojovala Ingrid Landmark Tandrevoldová z Nórska, ktorá tiež netrafila len jeden z 20 terčíkov a v cieli mala manko na Davidovú 1:04,0 min.Slovenkám sa nedarilo. Paulína Fialková na prvej položke minula dvakrát a na druhej pridala tri chybné výstrely.Aj keď potom už strieľala bezchybne, do poradia na popredných priečkach nemala šancu prehovoriť a so stratou 5:12,4 min na víťazku obsadila 50. priečku."Špeciálne ma veľmi mrzí prvá ležka, potom sa opakovala stojka z nedele. Som sklamaná, pretože čím viac sa snažím, tým menej sa mi darí na strelnici. Veľmi ma to mrzí aj kvôli fanúšikom. Ťažko sa mi to opisuje slovami. Vytrvalostné preteky sa po bežeckej stránke nejdú až v takom vysokom tempe, takže v tomto smere mi to vyhovovalo a nebolo to zlé," povedala Paulína Fialková pre RTVS. Ivona Fialková nazbierala až sedem chybných výstrelov a klasifikovali ju na 79. mieste (+8:22,6 min)."Na prvých dvoch položkách som sa odpísala a potom sa ťažko pokračuje. Snažila som sa aspoň bežecky ísť naplno, aby som vedela, ktorým smerom sa hýbem. Čo sa týka streľby, je nutné pred ďalšou sezónou porozmýšľať, ako ďalej. Veľmi ma to hnevá a mrzí," poznamenala Ivona Fialková pre RTVS. Veronika Machyniaková s piatimi chybnými výstrelmi skončila na 89. pozícii.Češka Markéta Davidová v minulosti získala na MS bronz, vlani v talianskej Anterselve bola súčasťou bronzovej miešanej štafety Česka.Švédka Hanna Öbergová v utorok pridala do svojej zbierky už šiestu medailu zo svetových šampionátov (1-2-3), na tom aktuálnom má aj bronz z miešanej štafety.Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová získala v kariére už štvrtú medailu z MS, keď na predchádzajúcich dvoch šampionátoch brala zlato v štafetách a z Östersundu 2019 má na svojom konte aj striebro z rýchlostných pretekov.Utorkové vytrvalostné preteky nevyšli podľa predstáv zlatej z predchádzajúcich dvoch ženských disciplín na MS 2021, Nórka Tiril Eckhoffová po štyroch chybách na strelnici skončila s viac ako trojminútovou stratou na Davidovú až v tretej desiatke.Bezchybnú streľbu a 20 sklopených terčíkov mali v utorok len dve pretekárky spomedzi 98 štartujúcich. Okrem víťaznej Davidovej sa to podarilo aj Kazaške Galine Višnevskej-Šeporenkovej (25. miesto)Talianka Dorothea Wiererová sa teší napriek 9. priečke. Zabezpečila jej zisk malého krištáľového glóbusu za prvenstvo v hodnotení disciplíny vo Svetovom pohári, keďže vytrvalostné preteky žien sa v tejto sezóne už konať nebudú.