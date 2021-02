Djokovič si zahrá semifinále na Australian Open, v dueli so Zverevom zničil raketu (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič má stále šancu na svoj deviaty singlový titul na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne . Svetová aj nasadená jednotka v utorkovom štvrťfinálovom súboji zdolala šestku "pavúka" Nemca Alexandra Zvereva za 214 minút 6:7 (6), 6:2, 6:4, 7:6 (6). Jeho semifinálovým súperom bude nenasadený Rus Aslan Karacev . "Je vo výbornej forme, bude to náš prvý zápas. Veľmi sa na tento duel teším," povedal Djokovič pred súbojom proti debutantovi na tejto úrovni.Djokovič počas doterajšej kariéry získal 17 grandslamových titulov, z toho až osem v Austrálii. V nasledujúcich dňoch tak má možnosť pridať do zbierky úspechov deviaty celkový triumf v Melbourne a celkovo už osemnásty. Zaujímavosťou je, že na AO ešte nikdy nevypadol v semifinále. Ak sa dostal do tejto fázy, vždy bral v Melbourne Parku titul. V utorok Srb vylepšil vzájomnú bilanciu so Zverevom na 6:2.Djokovič prišiel o svoje servis hneď v prvej hre duelu, no set dotiahol do tajbrejku, v ňom však uspel Nemec. V druhom sete súpera brejkol hneď pri jeho prvých dvoch servisoch a vyhral ho pomerne jednoznačne 6:2. V treťom Djokovič úspešne otáčal z 0:3 a v závere štvrtého čelil setbalu Zvereva. Na rad prišiel tajbrejk a v ňom Srb využil na postup svoj druhý mečbal."Potreboval som trochu času na rozohratie, až v prvom sete som sa dostával do prevádzkovej teploty. Po prehratom tajbrejku som všetko hodil za hlavu a kráčal za postupom. Veľmi ma prekvapilo, že mi celkom vychádzal servis. Až do poslednej loptičky to bol vyrovnaný zápas, emociálne som aktuálne odpísaný. Saša absolvoval skvelý zápas a prinútil ma vydať na dvorci sto percent. Pomohlo mi, keď som zničil jednu raketu. Ak by postúpil Alexander, nebolo by to nezaslúžené. Ja som mal aj viac šťastia," povedal v pozápasovom rozhovore priamo na dvorci Novak Djokovič.