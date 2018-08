Česká firma CZ Loko prenikla s lokomotívou EffiShunter do Talianska

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Česká Třebová 6. augusta (TASR) - Výrobca lokomotív CZ Loko sa presadil so svojou posunovacou lokomotívou v Taliansku. Od jej úradov získal pred vyše mesiacom povolenie na ich používanie v krajine. Ide o stredne ťažkú lokomotívu EffiShunter 1000.Týchto dieselových mašín zatiaľ dodal výrobca do Talianska päť. V železničných uzloch sa využívajú na zostavovanie vlakových súprav, ale vlaky môžu ťahať po celom Apeninskom polostrove.Kým na východných trhoch môžu české strojárske firmy ťažiť z dobrého mena a pretrvávajúceho technologického náskoku pred miestnymi výrobcami, na Západe je podľa generálneho riaditeľa CZ Loko Josefa Gulyása situácia iná. Západná Európa má technologicky silné strojárske firmy. České podniky sa tam môžu presadiť len nižšími cenami. Táto výhoda sa počas niekoľkých rokov stratí, lebo v Česku rastie cena práce.Firma má teraz v závodoch Českej Třebovej, Ostrave, Přerove a v Jihlave 720 zamestnancov.Šéf CZ Loko odhaduje, že v nasledujúcich rokoch by mohla firma predať do Talianska 60 posunovacích lokomotív. Za prvých päť dostala takmer 250 miliónov Kč (9,73 milióna eur).