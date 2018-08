V. Remišová: Zbavenie funkcie P. Krajčiroviča nestačí

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Jakub Kotian Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. augusta (TASR) - Zbavenie funkcie šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOUČ) nie je dostatočnou garanciou nezávislého vyšetrovania, keďže v kauze je podozrivých viacero ďalších ľudí priamo z vedenia rezortu vnútra vrátane bývalého ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). V pondelok to uviedla podpredsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.Podľa nej nie sú kroky, ktoré dnes prezentoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), dostatočné. "Zodpovednosť za zlyhanie štátnych orgánov a ich zneužitie nesie Smer-SD spoločne so SNS, keďže riaditeľom slovenskej spravodajskej služby je osobný nominant Andreja Danka (SNS). Most-Híd by si mal uvedomiť, že pokračovanie tejto vlády podkopáva demokratické základy Slovenska," povedala Remišová.OĽaNO od prezidenta očakáva razantný prístup a ochranu spravodlivosti a ústavného poriadku. "Keďže pravdepodobne boli spáchané viaceré trestné činy, nie je správne, aby politici ovplyvňovali vyšetrovanie, v takomto vážnom prípade by malo byť samozrejmé, že polícia a prokuratúra zločiny okamžite vyšetrujú a nesnažia sa zbaviť zodpovednosti," povedala Remišová.Dodala, že Kaliňák a vedenie rezortu ministerstva tvrdili, že unesený občan nebol evidovaný v schengenskom informačnom systéme hľadaných osôb, čím sa snažili zvaliť vinu na nemeckú políciu. Dnes vďaka zverejneným dokumentom vieme, že to nie je pravda.Šéfa ÚOUČ Ministerstva vnútra SR Petra Krajčiroviča postavila šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD) mimo službu, až do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa.