Česká herečka Daniela Kolářová si na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film prevezme prestížne ocenenie Hercova misia

28.2.2025 (SITA.sk) - 31. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa bude tento rok konať od 20. do 27. júna 2025 v Košiciach, sa nezadržateľne blíži a už niekoľko mesiacov pred jeho začiatkom je známe meno významnej herečky, ktorá v lete získa Hercovu misiu.Festival od roku 1995 udeľuje toto ocenenie hereckým osobnostiam za mimoriadny prínos v oblasti filmového herectva. V minulosti toto ocenenie získali herecké legendy, ako sú Zdeněk Svěrák a Zuzana Kronerová, ale aj svetové hviezdy, napríklad Claudia Cardinale či Geraldine Chaplin. K hereckým legendám medzinárodnej i slovenskej kinematografie sa tento rok pridá významná česká filmová, televízna i divadelná herečka"Česká herečka Daniela Kolářová patrí k stáliciam československej kinematografie. O jej tvorivom prínose v oblasti filmového umenia niet pochýb. Na plátnach kín i televíznej obrazovke sa permanentne a nepretržite objavuje už od roku 1965. Vytvorila množstvo neprehliadnuteľných charakterových úloh, vďaka ktorým si získala obdiv a pozornosť od množstva divákov naprieč bývalým Československom. Pre Art Film je česť privítať takúto výraznú hereckú osobnosť na festivale a udeliť jej honorárne ocenenie Hercova misia za jej výnimočný prínos v oblasti filmu," hovorí umelecký riaditeľ festivalu"Vo svojich najlepších filmoch sa objavila po boku Jaromíra Hanzlíka v snímke Noc na Karlštejně (1973), so Zdeňkom Svěrákom v Na samotě u lesa (1976) a Vratné láhve (2007), s Oldřichom Kaiserom v Setkání v červenci (1977) a s Josefom Abrhámom vo filme Kulový blesk (1978). Nezabudnuteľné je aj jej účinkovanie v dobových populárnych seriáloch ako Žena za pultom (1977) či v kultovej sérii Nemocnica na okraji mesta (1977–1981). Spolu s laureátkami ceny Hercova misia, ktoré už v minulosti získali ocenenie – Ivou Janžurovou, Jiřinou Bohdalovou či Janou Brejchovou – patrí Daniela Kolářová k najobľúbenejšej generácii českých herečiek dodnes," dodávaOkrem filmového a televízneho herectva dlhé roky pôsobila v Divadle na Vinohradech, kde stvárnila množstvo výrazných divadelných postáv. Za svoj herecký výkon v inscenácii U cíle Thomasa Bernharda v pražskom Divadle Komedie získala koncom marca 2005 Cenu Alfréda Radoka za stvárnenie matky. Hrala aj v Divadle Na zábradlí, v Švandovom divadle a v mnohých ďalších.Filmoví nadšenci sa s Danielou Kolářovou budú môcť stretnúť v Košiciach v júni počas 31. ročníka IFF Art Film, kde si prevezme cenu Hercova misia. Aktuálne informácie o festivale a cinepassy sú dostupné na stránke www.iffartfilm.com