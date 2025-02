SND premiéruje rozprávkovú operu Perníková chalúpka

Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu 1. marca premiéru inscenácie Perníková chalúpka. Najslávnejšia opera nemeckého skladateľa Engelberta Humperdincka (Hänsel und Gretel) je adaptáciou rozprávky o Jankovi a Marienke. Nová rodinná inscenácia zaznie v prebásnení Jána Štrassera, v hudobnom naštudovaní dirigenta Maroša Potokára, v réžii a choreografii Dany Dinkovej. Informovali o tom tvorcovia na štvrtkovej tlačovej konferencii.





"Je to prekrásne dielo, ktoré zavŕšilo snahu o vytvorenie štandardu pre detského diváka. Huperdinckovi sa podarilo nastaviť referenciu, ktorá sa používa dodnes," uviedol dramaturg Jozef Červenka k dielu nemeckého skladateľa, ktoré spája "hudobná náročnosť komunikatívna aj pre detského diváka a jednoduchosť rozprávkového príbehu".O slovenský text rozprávkovej opery sa postaral Ján Štrasser. "Pre mňa je vždy veľký zážitok prebásniť hudobno-dramatické dielo. Držal som sa originálu. Prekladal som to rád a s veľkou chuťou, verím, že s rovnakou si to pozrú aj naši diváci," povedal Štrasser k prebásneniu opery, ktorá pôvodne vznikla ako dielko pre úzky rodinný kruh a napokon sa stala radosťou pre celý svet. "Veľký orchester hrá malé detské pesničky, bravúrna inštrumentácia obaľuje chytľavé melódie a napriek tomu je zachovaná prehľadnosť ľudovej piesne a farebná rozprávková atmosféra," približuje dielo Červenka.

"Vychádzala som v prvom rade z hudby, má všetko, je prenádherná. Je to veľkolepé dielo, ktoré má nádhernú hudbu a logické libreto, čo je základ pre detského diváka. Nechala som sa len unášať hudbou," podčiarkla Dinková k rozprávkovej opere s tým, že nejde o obyčajný príbeh o Jankovi a Marienke. "Je plný emócií, je tam smútok, vášeň, rôzne intrigy. Hoci je tá opera pre deti, je aj zrkadlom nám dospelým," vyhlásila režisérka a choreografka inscenácie, v ktorej spolu s orchestrom Opery SND účinkuje aj Bratislavský chlapčenský zbor. Malých či veľkých divákov určite zaujme i scéna a kostýmy, ktoré navrhla Lucia Šedivá.



"Museli sme v sebe hľadať detskú energiu. Mohli sme sa stať opäť dieťaťom, aj keď pre mňa je najťažšie udržať tú detskú energiu počas celého predstavenia," priznala Katarína Hano Flórová, ktorá stvárňuje chlapčenskú rolu Janka. V úlohe Strigy sa predstaví aj Ondrej Šaling. "V slovenčine som Ježibabu ešte nespieval, ale veľmi sa mi to páčilo," poznamenal tenorista.