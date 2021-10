Česká polícia bude vyšetrovať dianie okolo prezidenta Zemana, kancelár Mynář by mal podľa Babiša rezignovať

Odvolal sa na správu nemocnice

Aktivity kancelára musia skončiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Česká polícia začne v súvislosti s hospitalizáciou prezidenta Miloša Zemana prešetrovať možné protiprávne konanie, v ktorom pozorovať znaky trestných činov proti republike. Rozhodla sa tak vzhľadom na nové informácie o prezidentovom zdravotnom stave, ktoré odzneli na pondelkovej tlačovej konferencii predsedu Senátu Miloša Vystrčila. Ako však vo svojom vyhlásení uviedla, ďalšie informácie zatiaľ zverejniť nemôže. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Oficiálnu reakciu si oznam polície zatiaľ nevyslúžil.Vystrčil v pondelok s odvolaním sa na správu pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice, kde prezident už viac ako týždeň leží, uviedol, že Zeman nie je momentálne schopný vykonávať pracovné povinnosti a jeho návrat do funkcie je málo pravdepodobný.Tiež povedal, že prezidentovho kancelára Vratislava Mynářa o stave Zemana informovali už 13. októbra. Deň po tom pritom priviedol za prezidentom predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka, pred ktorým Zeman vraj podpísal zvolanie prvej schôdze novej dolnej komory parlamentu.Premiér Andrej Babiš sa v rozhovore pre spravodajský portál iDNES.cz vyjadril, že aktivity hradného kancelára musia skončiť jeho rezignáciou, pretože sú hlavným problémom diania okolo prezidenta.„Celá tá situácia, ktorá tu vznikla je neadekvátna a neprijateľná aktivita kancelára Mynářa, preto by bolo najlepšie, keby okamžite rezignoval zo svojej funkcie. To, čo predviedol, je absolútne neprijateľné,“ vyjadril sa.Ako tiež povedal, ak by kancelár nerezignoval, po aktivácii článku 66 ústavy, na základe ktorého prezidentove právomoci prechádzajú na predsedu vlády a predsedu Poslaneckej snemovne, by prípadné personálne zmeny vykonal sám. Podľa Babiša tiež pochybil aj dosluhujúci predseda dolnej komory parlamentu Vondráček.