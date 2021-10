Prezidentka Čaputová vymenovala nových generálov, očakáva pokračovanie v dobre odvádzanej práci

Šírenie dobrého mena OS SR

Odhodlaní odborníci

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok do hodnosti brigádneho generála Ozbrojených síl SR (OS SR) vymenovala plukovníkov Alexandra Kollárika, Slavomíra Verčimáka a Ivana Bellu. Do hodnosti generálporučíka povýšila generálmajora Vladimíra Šimka.Ich vymenovanie označila za prejav toho, že schopnosť a pripravenosť OS SR sa kontinuálne zlepšuje.„Považujem to za veľmi dôležité, lebo stále čelíme nástrahám a hrozbám náročnej doby a v tejto konfrontácii je pre nás všetkých veľkým povzbudením, keď sme svedkami profesionálnych výkonov príslušníkov ozbrojených síl, a to na všetkých úrovniach,“ vyhlásila Čaputová.Prezidentka vyjadrila očakávanie, že svojou odbornou prácou budú pokračovať v zabezpečovaní obrany a bezpečnosti Slovenska a jeho obyvateľov. Očakáva tiež, že budú podporovať zdravé civilno – vojenské vzťahy, šíriť dobré meno OS SR a formovať ozbrojené sily podľa potrieb ochrany Slovenska a jeho spojencov.„Je preto dôležité, aby každého z vás mohli vaši nadriadení vnímať ako odhodlaného odborníka, aktívneho, ale aj rozhodného generála-profesionála, tak pri výkone vašej služby, ako aj pri tvorbe a presadzovaní požiadaviek, ktorých cieľom je ďalší rozvoj ozbrojených síl,“ zdôraznila hlava štátu.Dodala, aby sa novovymenovaní dôstojníci starali o svojich podriadených, ale boli pritom aj nároční na výkon ich povinností.