Česká polícia iba za deň zadržala takmer 350 nelegálnych migrantov, premiér Fiala volá po európskom riešení

Kontroly na hraniciach

Pomoc utečencom



Průřezově z prvního dne činnosti policistů a celníků v Moravskoslezském kraji v rámci znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. #policiemsk pic.twitter.com/CFENmAWncc

— Policie ČR (@PolicieCZ) September 29, 2022

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Česká polícia za uplynulý deň na hraniciach so Slovenskom zadržala 345 nelegálnych migrantov a troch prevádzačov. Na Slovensko vrátila 144 ľudí. Informovala o tom v sobotu na mikroblogovacej sieti Twitter.Polícia Českej republiky zároveň uviedla, že od začiatku vykonávania kontrol na česko-slovenských hraniciach celkovo zadržala 26 prevádzačov a odhalila tri hľadané osoby.Viac ako 200 migrantov, prevažne zo Sýrie, prespáva v okolí hlavnej železničnej stanice v Prahe. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Dodáva, že väčšinu z nich vraj polícia prelustrovala a migranti dostali príkaz do 30 dní opustiť Českú republiku.Hovorca železničnej spoločnosti České dráhy Lukáš Kubát uviedol, že na základe žiadosti vlády firma poskytuje utečencom na prenocovanie špeciálny vlak, prioritne pre rodiny s deťmi. Vo vlaku môže prespávať zhruba 80 utečencov a opúšťať ho musia o šiestej ráno.Predseda českej vlády Petr Fiala uviedol, že obnovenie kontrol na hraniciach so Slovenskom nestačí. „Musíme hľadať riešenie aj na európskej úrovni, rokovať s ďalšími krajinami, to veľmi intenzívne robíme, v rámci skupiny V4, bude nutné obnoviť rokovania Európskej únie s Tureckom," povedal premiér.