Matovič by mal ostať ministrom financií a vláda by mala držať pokope. Musíme riešiť dôležitejšie veci, vyhlásil Heger

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Odvolávanie Igora Matoviča (OĽANO) by podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) vôbec nemalo byť. V politickej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa premiér vyjadril, že by vláda mala zostať spolu, ukázať súdržnosť a hlavne, mala by riešiť dôležitejšie veci, ako je vyriešenie energetickej krízy. Nie je čas na odvolávanie Matoviča.Na vyjadrenie Igora Matoviča, že novinári sú progresívni fašisti, premiér Heger jednoznačne povedal že novinári sú strážcovia demokracie a musia byť slobodní a zodpovední a my musíme chrániť slobodu novinárov.