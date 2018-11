Česká priemyselná produkcia klesla, prvýkrát za šesť mesiacov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 6. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Česku zaznamenala v septembri medziročný pokles, prvý za šesť mesiacov. Uviedol to v utorok Český statistický úřad (ČSÚ). Pod pokles sa najviac podpísali chemický a strojársky priemysel.Priemyselná produkcia klesla o 0,9 %, uviedol ČSÚ, ktorý citoval server novinky.cz. To je prvý pokles od marca tohto roka.Po očistení o sezónne vplyvy výroba stúpla. Podľa Radka Matějku z ČSÚ sa do výsledkov premietol rozdielny počet pracovných dní. Tohtoročný september mal totiž o jeden pracovný deň menej. Preto priemyselná produkcia pred očistením vykázala pokles o 0,9 %, po očistení o pracovné dni rast o 2,5 %.Podľa ekonóma ING Jakuba Seidlera dynamika českého priemyslu dosiahla vrchol koncom minulého roka a tento rok je evidentné postupné spomaľovanie. Ako Seidler povedal, súvisí to nielen s vysokou porovnávacou základňou minulého roka a obmedzenými kapacitami českých výrobcov, ale aj s mierne slabším zahraničným dopytom.Najviac je to vidieť pri výrobe automobilov.dodal Seidler.