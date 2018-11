Slovensko je na chvoste v znalostiach angličtiny spomedzi krajín V4

Foto: EF Slovensko Foto: EF Slovensko

Bratislava 6. novembra (OTS) - Chcete žiť lepšie? Učte sa anglicky! Cena za neznalosť angličtiny je čoraz vyššia. Konštatuje to aj každoročný celosvetový prieskum znalosti angličtiny EF English Proficiency Index (EF EPI). Angličtina totiž otvára dvere k lepšej práci, ponúka nové možnosti osobného rozvoja a profesionálneho rastu a poskytuje prístup k informáciám z celého sveta.Prieskum EF English Proficiency Index je čoraz viac citovaný ako referenčný zdroj novinárov, pedagógov, úradníkov a vedúcich podnikateľov. V poradí 8. vydanie EF EPI je založené na údajoch od viac ako 1 300 000 ľudí po celom svete, ktorí v roku 2017 absolvovali EF Standard English Test (EF SET). Venuje sa nielen samotnej úrovni znalostí angličtiny respondentov, ale aj rôznym oblastiam dopadu tejto znalosti, či neznalosti angličtiny na rôzne oblasti života. Či už návratnosti investície do angličtiny v podobe ekonomického rastu, vyššej konkurencieschopnosti, zvýšenej životnej úrovne alebo aj tomu, či hovoria anglicky lepšie ženy alebo muži.V poradí už 8. ročníka testovania znalosti angličtiny sa zúčastnili respondenti z 88 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky, ktorá sa umiestnila na 24.mieste so skóre 58,11. Susedná Česká republika dosiahla najlepší pokrok spomedzi všetkých krajín a zlepšila sa až o 2,12 bodov, pričom obsadila 20. miesto. Stredná Európa sa stáva pre investorov čoraz atraktívnejším obchodným uzlom, a to aj vďaka vysokej úrovni znalosti angličtiny a relatívne nízkym nákladom. Spomedzi krajín V4 sa Slovensko umiestnilo najhoršie, pričom najlepšie v testovaní obstálo Poľsko, a to na 13. mieste. Popredné miesta v rebríčku obsadili krajiny ako Švédsko, Holandsko, Singapur či Nórsko.“, hovorí, manažérka EF Slovensko.Počet nadnárodných spoločností na celom svete vzrástol medzi rokmi 2006 a 2016 o 25 %. Dnes je angličtina nielen jazykom biznisu, ale prenikla do všetkých oblastí nášho života. Personalisti potvrdzujú, že zamestnanci so slabou úrovňou angličtiny bývajú zriedkavejšie povyšovaní a zarábajú menej oproti kolegom, ktorí zvládajú angličtinu perfektne. Čoraz častejšie je neznalosť angličtiny bariérou k novému a lepšiemu zamestnaniu. Na svete tak pribúdajú školské systémy, ktoré zahŕňajú výučbu angličtiny do povinných učebných osnov rovnako ako matematiku, či rodný jazyk a žiakov tak od útleho veku pripravujú na to, aby boli bez problémov schopní dorozumievať sa a pracovať v anglickom jazyku.Angličtina odstraňuje bariéry, podporuje medzinárodnú výmenu a spája celý svet. Prieskum potvrdzuje silnú závislosť medzi znalosťou angličtiny a radom sociálnych a ekonomických ukazovateľov. Nie je žiadnym prekvapením, že exportne orientované ekonomiky majú vysokú úroveň angličtiny, keďže znalosť angličtiny dokázateľne zlepšuje inovatívnosť a priťahuje zahraničné investície. Existuje tiež priama korelácia medzi znalosťou angličtiny a kľúčovými rozvojovými ukazovateľmi vrátane úrovne príjmu, rovnosti a produktivity.Ženy majú lepšiu znalosť anglického jazyka vo všetkých krajinách bez ohľadu na región, bohatstvo alebo celkovú znalosť angličtiny. Toto tvrdenie dokazuje všetkých osem indexov EF EPI. Výskum ukázal, že ženy-študentky majú pri učení viac motivácie a sú ochotnejšie robiť chyby pri aktívnom využívaní jazyka. „,“ dodáva Linda Pfefferová, manažérka EF Slovensko.Podrobné výsledky prieskumu, ktorého cieľom je otvoriť diskusiu o potrebe výučby angličtiny a jej propagácie ako globálneho jazyka, si môžete pozrieť tu