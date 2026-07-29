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29. júla 2026
Česká reprezentácia túži po španielskom trénerovi. Denia má veľa spoločného s De la Fuentem
Santi Denia má za sebou veľa úspechov s mládežníckymi reprezentáciami Španielska. Keď médiá začali písať o tom, že nový tréner českej reprezentácie bude po slovenskom vzore z nedávnej minulosti ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Santi Denia má za sebou veľa úspechov s mládežníckymi reprezentáciami Španielska.
Keď médiá začali písať o tom, že nový tréner českej reprezentácie bude po slovenskom vzore z nedávnej minulosti cudzinec, zrejme sa nemýlili.
Od našich západných susedov aktuálne preniklo, že favorit číslo 1 na uvoľnenú stoličku po Miroslavovi Koubkovi je Španiel Santi Denia. V minulosti mal pod palcom mládežnícke reprezentácie Španielska a v nich aj niekoľko súčasných majstrov sveta. Zatiaľ naposledy pôsobil v katarskom tíme Al Shahaniya.
"V tejto chvíli intenzívne rokujeme. Verím, že počas najbližších dní poskytneme bližšie informácie," uviedol predseda FAČR David Trunda na sociálnej platforme X.
O možnom príchode 52-ročného Deniu k českej reprezentácii informoval španielsky denník As a potvrdili to aj zdroje iDnes.cz. Či sa tak naozaj stane, je ešte diskutabilné, lebo až päť členov výkonného výboru FAČR s tým údajne nesúhlasí. Prekáža im navrhovaný vysoký plat pre zahraničného kouča.
"Santi Denia je podobny typ trénera ako súčasný tréner Španielska Luis de la Fuente. Obaja prešli mládežníckymi výbermi španielskej reprezentácie a obaja boli s nimi úspešní. Aj Denia rovnako ako De la Fuente má povesť úspešného trénera a mentora," uviedol Alek Sánchez, videoanalytik, ktorý pôsobí v druhej českej lige v Ústí nad Labem.
Denia má bohatý futbalový životopis. Niekdajší stopér Atlética Madrid absolvoval aj dva zápasy v reprezentácii Španielska. Ako tréner viedol výbery La Furia Roja do 17, 19 aj 21 rokov.
Na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku postúpil s tímom Španielska do štvrťfinále a tam podľahol Anglicku 1:3. Jeden z najväčších úspechov dosiahol na OH 2024 v Paríži, kde Španieli pod jeho vedením vybojovali zlaté olympijské medaily. Má aj tituly majstra Európy do 17 a 19 rokov.
Miroslav Koubek síce krátko po neúspechu Česka na svetovom šampionáte v Severnej Amerike vyhlásil, že neuteká z boja, ale nakoniec post trénera národného tímu neustál. Jeho zverenci získali v základnej skupine v troch zápasoch iba jeden bod a nepostúpili do vyraďovacej časti na MS 2026.
Zdroj: SITA.sk - Česká reprezentácia túži po španielskom trénerovi. Denia má veľa spoločného s De la Fuentem © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď médiá začali písať o tom, že nový tréner českej reprezentácie bude po slovenskom vzore z nedávnej minulosti cudzinec, zrejme sa nemýlili.
Od našich západných susedov aktuálne preniklo, že favorit číslo 1 na uvoľnenú stoličku po Miroslavovi Koubkovi je Španiel Santi Denia. V minulosti mal pod palcom mládežnícke reprezentácie Španielska a v nich aj niekoľko súčasných majstrov sveta. Zatiaľ naposledy pôsobil v katarskom tíme Al Shahaniya.
"V tejto chvíli intenzívne rokujeme. Verím, že počas najbližších dní poskytneme bližšie informácie," uviedol predseda FAČR David Trunda na sociálnej platforme X.
Prekáža im plat
O možnom príchode 52-ročného Deniu k českej reprezentácii informoval španielsky denník As a potvrdili to aj zdroje iDnes.cz. Či sa tak naozaj stane, je ešte diskutabilné, lebo až päť členov výkonného výboru FAČR s tým údajne nesúhlasí. Prekáža im navrhovaný vysoký plat pre zahraničného kouča.
Povesť trénera aj mentora
"Santi Denia je podobny typ trénera ako súčasný tréner Španielska Luis de la Fuente. Obaja prešli mládežníckymi výbermi španielskej reprezentácie a obaja boli s nimi úspešní. Aj Denia rovnako ako De la Fuente má povesť úspešného trénera a mentora," uviedol Alek Sánchez, videoanalytik, ktorý pôsobí v druhej českej lige v Ústí nad Labem.
V Paríži bol zlatý
Denia má bohatý futbalový životopis. Niekdajší stopér Atlética Madrid absolvoval aj dva zápasy v reprezentácii Španielska. Ako tréner viedol výbery La Furia Roja do 17, 19 aj 21 rokov.
Na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku postúpil s tímom Španielska do štvrťfinále a tam podľahol Anglicku 1:3. Jeden z najväčších úspechov dosiahol na OH 2024 v Paríži, kde Španieli pod jeho vedením vybojovali zlaté olympijské medaily. Má aj tituly majstra Európy do 17 a 19 rokov.
Iba jeden bod
Miroslav Koubek síce krátko po neúspechu Česka na svetovom šampionáte v Severnej Amerike vyhlásil, že neuteká z boja, ale nakoniec post trénera národného tímu neustál. Jeho zverenci získali v základnej skupine v troch zápasoch iba jeden bod a nepostúpili do vyraďovacej časti na MS 2026.
Zdroj: SITA.sk - Česká reprezentácia túži po španielskom trénerovi. Denia má veľa spoločného s De la Fuentem © SITA Všetky práva vyhradené.
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