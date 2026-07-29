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 24hod.sk    Šport

29. júla 2026

Nasadená jednotka skolabovala z tepla. Mladá Ruska prvé víťazstvo na okruhu WTA preplakala


Tagy: Kolaps turnaj WTA Vysoké teploty

Alexandrovová viedla v 3. sete 4:2 nad Ljutovovou, ale neskôr skolabovala vo veľkom teple. Mladučká ruská tenistka Kristina Ljutovová dosiahla svoje prvé víťazstvo na hlavnom ženskom okruhu WTA, ale ...



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alexandrova 676x380 29.7.2026 (SITA.sk) - Alexandrovová viedla v 3. sete 4:2 nad Ljutovovou, ale neskôr skolabovala vo veľkom teple.


Mladučká ruská tenistka Kristina Ljutovová dosiahla svoje prvé víťazstvo na hlavnom ženskom okruhu WTA, ale namiesto radostných úsmevov sa jej v očiach zjavili slzy.

Na turnaji WTA 250 v americkom Memphise Ljutovová viedla nad krajankou a nasadenou jednotkou Jekaterinou Alexandrovovou 7:6 (2), 4:6 a 5:4, keď jej súperka vo veľkom teple skolabovala a museli jej privolať lekársku pomoc.

Na kurte bolo v čase zápasu 34 - 36 °C a podmienky na tenis extrémne. Za stavu 4:5 v treťom sete 19. hráčka rebríčka WTA Alexandrovová podávala na udržanie v zápase a už zjavne nevládala. Najprv dostala napomenutie a trest za príliš dlhé prestávky počas svojho podávacieho gemu. Po chvíli však bezvládne spadla na zem. Skolabovala z tepla a k slovu prišli zdravotníci,

"Tridsaťjedenročná hráčka sa sama nevedela postaviť, preto musela vzdať zápas, ktorý trval viac ako tri hodiny. Jej súperka zostala na kurte v slzách uprostred tejto chaotickej situácie. Pre Ljutovovú to bol najväčší zápas kariéry, ale takto si víťazstvo v ňom nepredstavovala," napísal web BBC Sport.



Alexandrovová mala v treťom sete dvakrát výhodu brejku, viedla 4:2, ale keďže ju opúšťali sily, nedokázala zápas dotiahnuť vo víťazného a vlastne žiadneho konca.

Súperke z tretej stovky rebríčka s minimálnymi skúsenosťami z veľkých zápasov pomohla až 15 dvojchybami. Súperkou Ljutovovej v 2. kole na turnaji Memphis Classic bude Austrálčanka Maya Jointová.


Zdroj: SITA.sk - Nasadená jednotka skolabovala z tepla. Mladá Ruska prvé víťazstvo na okruhu WTA preplakala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kolaps turnaj WTA Vysoké teploty
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