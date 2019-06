Česká republika podpíše kontrakt na dodávku Izraelských radarov v lete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PRAHA18. júna (WebNoviny.sk) - Po niekoľkoročnom oneskorení je české ministerstvo obrany pripravené uzavrieť jedno z kľúčových verejných obstarávaní. Najneskôr do konca leta chce podpísať zmluvu na dodávku ôsmich 3D radaroch MADR vyrobených izraelskou spoločnosťou ELTA Systems.Na základe výsledkov tendra z roku 2016, kde zvíťazila ponuka spoločnosti ELTA Systems, by Izraelčania mali dodať českej armáde osem viacúčelových radarov.V prípade otázky kompatibility radarov so systémami NATO, ktorá sa objavila v minulosti, viaceré verejné zdroje uvádzajú, že išlo o falošné obvinenia. Tieto informácie boli vyvrátené Národným úradom pre kybernetickú bezpečnosť a informačnú bezpečnosť (NUKIB) a príslušným výborom NATO, ktoré vydali súhlasné stanoviská. Radary sú navrhnuté tak, aby splnili najprísnejšie bezpečnostné štandardy. Podľa českého ministra obrany Lubomíra Metnára (ANO) dňa 6. júna 2019 schválilo ministerské kolégium zmluvu a po niekoľkých záverečných technických úpravách bude podpísaná v lete.Potvrdením špičkovej kvality Izraelskej radarovej technológie je skutočnosť, že nad jej obstaraním v rovnakom čase vážne uvažujú aj na inom kontinente, v členskom štáte NATO a vojenskej veľmoci - v USA. Americká armáda plánuje obstarať radarovú technológiu, ktorá by dokázala odhaliť hrozby v okruhu 360 stupňov a ktorá by mohla nahradiť súčasný zastaraný radarový systém Patriot. Pôvodne mal Patriot nahradiť úplne nový radarový systém, ale americká armáda sa pred desiatimi rokmi rozhodla ísť inou cestou a separátne vyvinúť komponenty nového integrovaného systému protivzdušnej a raketovej obrany tak, aby obsahovala moderný radar novej generácie.Spoločnosť ELTA Systems, ktorá bola dlhodobo na zozname vybraných potenciálnych dodávateľov americkej armády, bola nedávno oslovená americkým zbrojným gigantom Lockheed Martin s ponukou na spoluprácu. Po prezentácii radarov plánuje armáda vybrať jedného dodávateľa, ktorý dodá šesť prototypov do konca fiškálneho roku 2022, aby preukázal, či radar môže byť vyrobený. Následne sa očakáva zmluva na ďalšie radary.Izraelská spoločnosť ELTA Systems je vo svete známa svojimi viacúčelovými radarmi, ktoré sú tiež nasadené v známom systéme vzdušnej a protiraketovej obrany Dávidov prak (David's Sling) a Železná kupola (Iron Dome). Tieto radary sú považované za najmodernejšie a operačne najskúsenejšie na svete predovšetkým pre svoju schopnosť vytvárať vysoko kvalitný obraz situácie vo vzduchu, detekovať nízko a pomaly letiace ciele, či obnoviť radarové dáta v krátkom intervale, čo všetko zvyšuje spoľahlivosť dohľadu za akýchkoľvek podmienok. Tieto radary boli preverené priamo v boji, keď za posledných päť až desať rokov dokázali úspešne zneškodniť tisíce rakiet a striel na hraniciach Izraela, Gazy, Libanonu a Sýrie.Inzercia