Facebook plánuje vytvoriť novú digitálnu menu, predstavil jej názov aj termín uvedenia na trh

SAN FRANCISCO 18. júna (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Facebook predstavila plán vytvorenia novej digitálnej meny, ktorá by v rámci jej služieb mohla byť motorom ďalšieho elektronického obchodu a podporou zadávania reklamy na jej platformách. Firma v utorok uviedla, že kryptomena s názvom Libra by sa mala na trh uviesť o zhruba 6 až 12 mesiacov.Predpokladá sa však, že snaha o vytvorenie kryptomeny, v rámci ktorej partnermi Facebooku sú napríklad firmy PayPal, Uber, Spotify, Visa a Mastercard, by mohla skomplikovať situáciu sociálnej siete.Facebook totiž čelí americkému federálnemu vyšetrovaniu pre jeho prax v oblasti ochrany súkromia a spolu s ďalšími technologickými gigantmi je tiež terčom nového protimonopolného prešetrovania zo strany Kongresu USA.Facebook dúfa, že získa až 1 mld. USD od existujúcich a budúcich partnerov na podporu snahy o vznik digitálnej meny. Predstavitelia firmy zdôrazňujú, že Libra je spôsobom posielania peňazí cez hranice bez vysokých poplatkov.Táto digitálna mena by zároveň mohla otvoriť elektronické obchody pre veľký počet ľudí vo svete, ktorí nemajú bankové účty alebo kreditné karty. "Spotrebitelia po celom svete budú mať prístup ku globálnej ekonomike," povedal manažér Facebooku David Marcus v rozhovore pre agentúru Associated Press.Facebook nebude riadiť Libru priamo, ale spoločnosť a jej partneri vytvárajú neziskovú organizáciu Libra Association so sídlom v Ženeve, ktorá bude dozerať na novú menu a jej používanie. Libra Association bude podliehať regulácii zo strany švajčiarskych finančných úradov, uviedol Facebook.(1 EUR = 1,1234 USD)