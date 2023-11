Česká rocková legenda Kabát ohlásila Po čertech velký turné 2024. Oslávi ním 35 rokov na hudobnej scéne v rovnakej zostave a chce ich osláviť so svojimi fanúšikmi. V rámci turné odohrá 16 koncertov v Českej republike a štyri koncerty na Slovensku. Štvoricu slovenských vystúpení začne 10. októbra 2024 v Bratislave, pokračovať bude 12. októbra vo Zvolene, 15. októbra v Košiciach a 17. októbra v Poprade. Všetky slovenské koncerty odohrá kapela na zimných štadiónoch. Kvinteto Josef Vojtek, Milan Špalek, Tomáš Krulich, Radek Hurčík a Ota Váňa pripravilo techniku v podobe obľúbeného 360-stupňového pódia.





"Je to 360 stupňov, ľudia sú všade okolo, ale to celé pódium je prisunuté v jednom bránkovisku zadnou časťou k mantinelu na zimných štadiónoch, takže tam nebude priestor na státie, ľudia budú iba sedieť. Inak je to jedno hlavné pódium, mólo a na jeho konci druhé mini pódium, budú tam bicie a druhý set nástrojov, kde budeme môcť časť koncertu odohrať. Má to veľkú výhodu, ten 360-stupňový systém, že sa dá čo najviac využiť kapacita zimných štadiónov. A tu sú super 'zimáky', Steel aréna, Poprad, Zvolen a Bratislava - úplne nádherný 'zimák', takže sa na to veľmi tešíme," hovorí líder kapely Josef Vojtek.Skupina Kabát vznikla v českých Tepliciach v roku 1983. Jej zakladajúcimi členmi boli Milan Špalek a Tomáš Krulich. V roku 1988 prišli do skupiny bubeník Radek Hurčík a spevák Josef Vojtek, v roku 1989 aj gitarista Ota Váňa. V tejto zostave hrajú dodnes. Začínali ako trashmetalová skupina, neskôr sa preorientovali na rock. Odpichom pre ich úspešnú dráhu bol rok 1991, keď vydali prvý album Má ji motorovou. Za roky 2003 a 2004 získali českého Zlatého slávika v kategórii skupiny. Na svojom konte majú 12 vydaných albumov, najnovší El Presidento vydali v októbri 2022. Kabát je najúspešnejšou českou kapelou, čo potvrdzuje aj doterajší zisk 12 zlatých slávikov.