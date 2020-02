Česká turistka sa pošmykla a spadla pri zostupe z Baranca, zasahovali horskí záchranári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Západné Tatry pomáhali popoludní 28-ročnej českej turistke, ktorá spadla pri zostupe z Baranca. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej internetovej stránke.Pád turistky v žľabe spod Baranca smerom do Žiarskej doliny nahlásili na tiesňovú linku HZS turisti. "Podľa slov oznamovateľky bolo z miesta počuť krik a plač. Udalosť odišli do terénu preveriť profesionálni a dobrovoľní záchranári HZS z Oblastného strediska Západné Tatry, ktorí v žľabe lokalizovali dve osoby. Pomocou zvukovej signalizácie zistili potrebné informácie týkajúce sa zdravotného stavu a ďalej postupovali na miesto nehody. 28-ročná turistka českej národnosti sa počas zostupu z Baranca pošmykla a spadla, pričom si bolestivo poranila rameno. Na túre bola spoločne s priateľom, ktorý zišiel k nej," uviedla k zásahu HZS.Horskí záchranári zranenej žene poskytli prvú pomoc, končatinu jej zafixovali a s dvojicou zostúpili k Žiarskej chate, odkiaľ ich pomocou skútra transportovali do ústia doliny. Na odporúčané lekárske vyšetrenie pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.