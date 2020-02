Premiér Johnson sa zasnúbil, s partnerkou Carrie čakajú svoje prvé dieťa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson s partnerkou Carrie Symonds sa zasnúbili a začiatkom leta očakávajú narodenie prvého potomka. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že to oznámil samotný pár.Tridsaťjedenročná Symonds prostredníctvom Instagramu oznámila, že sa s 55-ročným Johnsonom zasnúbili ešte koncom minulého roka a cíti sa "neuveriteľne požehnaná".Keď sa pritom dvojica vlani nasťahovala do premiérskeho sídla na Downing Street, stali sa prvým nezosobášeným párom, ktorý tam žil. Symonds je tiež najmladšou partnerkou premiéra za uplynulých 173 rokov.Pre Johnsona to bude už tretie manželstvo. Jeho prvou manželkou bola v rokoch 1987 - 1993 Allegra Mostyn-Owen a v roku 1993 sa zosobášil s Marinou Wheeler, s ktorou sa rozišiel v roku 2018. Wheeler a Johnson spolu majú štyri deti.