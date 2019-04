Česká vláda chce vydať v roku 2020 na dôchodky o 32,5 miliardy Kč viac

Na snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. apríla (TASR) - V Českej republike by sa mali zvýšiť v nasledujúcom roku dôchodky v priemere o 90 Kč (35,12 eura). Nie všetci dôchodcovia si však prilepšia rovnako. Tí s nižším dôchodkom dostanú menej než dôchodcovia s vyšším dôchodkom. Česká televízia s pomocou ministerstva práce vypočítala, že napríklad dôchodca s dôchodkom 9000 Kč dostane od januára 2020 približne o 300 Kč mesačne menej ako senior s dôchodkom 16.000 Kč. Presné čísla uverejní ministerstvo koncom leta.V súčasnosti dosahuje priemerný dôchodok 13.310 Kč. Na budúci rok by priemerný dôchodok mal vzrásť na 14.200 Kč. Premiér Andrej Babiš k pripravovanému zvyšovaniu dôchodkov povedal, že vláda chce splniť svoj sľub, aby mali dôchodcovia v roku 2021 priemerný príjem 15.000 Kč.Zákon o zvýšení dôchodkov v priemere o 900 Kč mesačne by mal v Poslaneckej snemovni prejsť bez väčších problémov. Spolu s vládnymi stranami ho podporuje aj väčšina opozičných strán. Niektoré z nich sa pokúsia presadiť v ňom zmeny. Nepozdáva sa im to, ako stúpnu dôchodky chudobnejším dôchodcom a ako tým bohatším.Vláda sa v nasledujúcom roku chystá vydať na dôchodky o 32,5 miliardy Kč viac než v tomto roku.(1 EUR = 25,623 CZK)