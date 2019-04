Bytov na predaj je na slovenskom trhu veľmi málo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Celkový pohľad na ponuku nehnuteľností na Slovensku vysvetľuje, prečo sa ich ceny zvyšovali. Bytov na predaj je na trhu veľmi málo. Vyplýva to z informácií realitného portálu Nehnuteľnosti.sk na základe dát z 1. štvrťroku 2019.Faktor, ktorý má silu stále držať ceny vysoko, je podľa neho malá ponuka bytov na predaj v krajských mestách. Aktuálna celková ponuka nehnuteľností na tomto portáli je nižšia o 30 % v porovnaní s rokom 2016, napriek tomu, že inzeruje o 15 % viac realitných kancelárií.Začiatok roka 2019 priniesol v štatistikách opäť po roku prudší rast cien.konštatovali analytici portálu. Počet dostupných novostavieb je síce z pohľadu Bratislavy tiež na nízkej úrovni, napriek tomu, alebo pre to, sú nové projekty v cenovkách stále odvážnejšie, uvádza portál.Priemerná cena 2-izbových bytov v Bratislave sa medzištvrťročne zvýšila o viac ako 4 %. Podľa portálu najviac zdraželi byty v bratislavskom piatom obvode, a to priemerne o 13.000 eur. V priemere rástli ceny 2-izbových bytov v Bratislave o 5500 eur.V Košiciach stúpli ceny o 2,5 %, v prvom a druhom košickom obvode vzrástli ceny 2-izbových bytov v priemere okolo 7000 eur. V ostatných krajských mestách bol medzištvrťročný vzostup cien viac ako o 4 %, uzatvára portál.