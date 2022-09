Česká vláda rozhodla o obnovení hraničných kontrol so Slovenskom

27.9.2022 - Česká vláda rozhodla o dočasnom obnovení kontrol na hraniciach so Slovenskom. Dôvodom sú nelegálni migranti, ktorých počty sa v posledných dňoch zvýšili.„Predovšetkým chceme zaručiť bezpečnosť obyvateľov Českej republiky," povedal český minister vnútra Vít Rakušan a dodal, že v Zlínskom a Juhomoravskom kraji sa situácia začína dostávať spod kontroly. Obnovenie kontrol má platiť od štvrtka. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Od začiatku júna do začiatku minulého týždňa zadržala polícia v Česku takmer 9 500 migrantov. Za celý minulý rok ich bolo 1 330. Bezpečnostná situácia v ČR je však podľa predsedu vlády Petra Fialu stabilná.Do Česka prichádzajú cudzinci najmä zo Sýrie, využívajúci Česko ako tranzitnú krajinu pri cestách do ďalších štátov Európskej únie . „Musíme urobiť toto preventívne opatrenie, aby sme si dokázali s touto situáciou dlhodobo poradiť a aby sme odradili nelegálnych migrantov od využívania tejto trasy," povedal český premiér.