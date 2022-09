Putin v prejave pravdepodobne ohlási pripojenie okupovaných území Ukrajiny k Rusku

27.9.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin by podľa britského rezortu obrany mohol využiť plánovaný prejav v oboch komorách ruského parlamentu, ktorý má predniesť v piatok 30. septembra, na formálne ohlásenie pripojenia Rusmi okupovaných území Ukrajiny k Rusku.Britské ministerstvo obrany to uviedlo v aktualizácii spravodajských informácií o vývoji vojny na Ukrajine. Informuje o tom web The Guardian.„Je tu reálna možnosť, že Putin využije svoj prejav na formálne ohlásenie vstupu okupovaných regiónov Ukrajiny do Ruskej federácie. Referendá, ktoré teraz uskutočňujú na týchto územiach, sa majú skončiť 27. septembra," uviedol britský rezort obrany.Ruskí lídri podľa rezortu takmer určite dúfajú, že akékoľvek ohlásenie pripojenia území bude považované za ospravedlnenie „špeciálnej vojenskej operácie“ a skonsoliduje vlasteneckú podporu pre konflikt.