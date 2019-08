Česká vláda schválila nomináciu Věry Jourovej na post eurokomisárky

Na archívnej snímke Věra Jourová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Praha 26. augusta (TASR) - Česká vláda v pondelok schválila nomináciu Věry Jourovej na eurokomisárku. Na tomto poste by teda mala pokračovať v druhom období za sebou. Aj keď premiér Andrej Babiš hovoril o jej nominácii už predtým, oficiálny krok urobil kabinet až v poslednom možnom termíne, informovala na svojej stránke spravodajská televízia ČT24.Napriek tomu Jourová dúfa, že dostane dobré portfólio; chcela by sa tiež stať podpredsedníčkou Európskej komisie (EK). Koncom septembra ju čaká — rovnako ako ďalších kandidátov na eurokomisárov — vypočutie vo výboroch Európskeho parlamentu (EP), ktorí musí následne schváliť zloženie novej EK.Jourová je prvou zo štvorice doterajších českých eurokomisárov, kto v EK absolvuje dve funkčné obdobia za sebou. Zatiaľ nie je jasné, aké portfólio bude mať na starosti. V uplynulom období bola eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rovnosť príležitostí mužov a žien.Pred poslancami na rokovaní európskeho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR uviedla, že by v novej EK pod vedením Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa svojich povinností ujme 1. novembra, chcela mať na starosti digitálnu agendu, vnútorný trh alebo obchod.