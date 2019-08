Kremeľ: Sýrska ofenzíva neporušuje dohody s Tureckom

Moskovský Kremeľ, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. augusta (TASR) - Ruskom podporovaná ofenzíva sýrskej vlády v provincii Idlib nie je porušením žiadnej dohody s Tureckom, vyhlásil v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala tlačová agentúra RIA Novosti.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý piatok povedal svojmu ruskému náprotivkovi Vladimirovi Putinovi, že útoky Ruskom podporovanej sýrskej armády na severozápade Sýrie spôsobujú humanitárnu krízu a ohrozujú štátnu zvrchovanosť Turecka, uviedol Erdoganov úrad.Sýrski vojaci obkľúčili povstalcov a tureckú vojenskú pozíciu na severozápade Sýrie v rámci ofenzívy zameranej na opätovné získanie územia a miest, o ktoré prišli v počiatočných fázach vojny.povedal podľa agentúry Reuters novinárom na tlačovej konferencii kremeľský hovorca Dmitrij Peskov.Ozbrojené drony a helikoptéry už monitorujú daný región, uviedol Erdogan deň pred tým, ako sa v Moskve stretne s Putinom, hlavným vojenským podporovateľom sýrskej vlády. Obaja lídri telefonicky hovorili minulý týždeň po útoku na turecký vojenský konvoj na severozápade Sýrie, dopĺňa tlačová agentúra DPA.Ankara a Moskva dosiahli vlni v septembri dohodu o zriadení demilitarizovanej nárazníkovej zóny v Idlibe a okolí, ale prímerie je narúšané ofenzívou sýrskej armády. Erdogan hodlá s Putinom hovoriť o, informovala stanica CNN Türk.Erdogan ďalej varoval, že jeho krajina je vyslať do severnej Sýrie vojakov.vyhlásil Erdogan, ktorého citovala tlačová agentúra Anadolu.Ankara sa hodlá získať kontrolu nad územím zasahujúcim približne 40 kilometrov do vnútra severnej Sýrie a odstrániť odtiaľ Spojenými štátmi podporované kurdské sily.Sýrske vládne sily s pomocou ruskej armády od konca apríla bombardujú provinciu Idlib - poslednú baštu povstalcov bojujúcich proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Hoci sú Rusko a Turecko obchodnými a ekonomickými partnermi, v tomto konflikte podporujú opačné strany. Ankara sa usiluje spolu so Spojenými štátmi o vytvoreniena severe Sýrie.