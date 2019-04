České ministerstvo financií navrhuje zvýšiť daň z cigariet a liehovín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 5. apríla (TASR) - České ministerstvo financií (MF) navrhlo zvýšiť v roku 2020 spotrebnú daň z tabaku a cigariet o 10 %. Cieľom tohto kroku je zvýšiť rozpočtové príjmy o ďalších 7,7 miliardy korún (299,69 milióna eur).Ministerstvo očakáva, že v ďalšom roku 2021 stúpnu vďaka vyššej dani rozpočtové príjmy o viac ako 9,2 miliardy Kč, keďže sa stratí vplyv predzásobenia týmito výrobkami pred nárastom dane.Ministerstvo tiež navrhlo zvýšiť dane z liehovín o 13 %, a tiež z niektorých hazardných hier. To by malo v roku 2020 posilniť rozpočtové príjmy o 1,3 miliardy Kč.Návrh musí získať podporu parlamentu, aby nadobudol účinnosť.Vláda sa usiluje o zvýšenie príjmov do rozpočtu, aby mala z čoho financovať rast dôchodkov a miezd vo verejnom sektore, keďže hospodárstvo spomaľuje.(1 EUR = 25,693 CZK)