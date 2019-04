Rezort zahraničia upozorňuje na krádeže na poľských trhoviskách

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 5. apríla (TASR) – V predveľkonočnom období si na poľských trhoch v Nowom Targu treba dávať pozor na zlodejov. Konzulárne oddelenie Generálneho konzulátu SR v Krakove informuje slovenských občanov o zvýšenom výskyte drobných krádeží. Na svojom webe o tom píše Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.spresňuje rezort zahraničia.Ministerstvo preto odporúča nenosiť peňaženku, mobilný telefón ani dokumenty v zadnom vrecku nohavíc. Tiež nie je vhodné uschovávať peňaženku a iné cennosti vo vnútornom vrecku bundy alebo v prednom vrecku nohavíc. V dave ľudí, na trhu, v obchode alebo pri čakaní v rade je vhodné zložiť si batoh alebo kabelku a mať ich pred sebou. Pri ceste autobusom by mala byť uložená batožina tak, aby ju jej majiteľ videl, kabelku či batoh je lepšie mať položené na kolenách. Je lepšie na verejnosti nehovoriť o množstve aktuálnej hotovosti, ktorú pri sebe nakupujúci má. Kabelky alebo peňaženky netreba dávať do nákupného košíka ani ich pri čakaní na voľnú pokladňu či platení klásť na zem.Rezort rovnako upozorňuje na to, aby si ľudia nenechávali v zaparkovanom aute peniaze a cenné veci, ako napríklad prenosný počítač, tablet či mobilný telefón.