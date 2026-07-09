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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

České tenistky dobyli Wimbledon už pred finále. O titul si zahrajú Muchová a Nosková – VIDEO


Tagy: dvojhra žien postup do finále Semifinále Wimbledon

Karolína Muchová a Linda Nosková postúpili do finále dvojhry žien na Wimbledone 2026. Keď Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková v rokoch 2023 a 2024 vyhrali slávny Wimbledon a o desaťročie ...



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muchova 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Karolína Muchová a Linda Nosková postúpili do finále dvojhry žien na Wimbledone 2026.


Keď Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková v rokoch 2023 a 2024 vyhrali slávny Wimbledon a o desaťročie skôr sa to až dvakrát podarilo aj Petre Kvitovej (2011, 2014), mnohí si začali klásť otázku, či môže český tenis dosiahnuť ešte viac na posvätnej tráve All England Clubu v Londýne.

Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Prišla 132. edícia najslávnejšieho turnaja na svete a tentoraz je už pred finálovým zápasom isté, že víťazka bude z Českej republiky. V boji o celkový triumf totiž nastúpia proti sebe dve české tenistky – Karolína Muchová a Linda Nosková.

Dráma až do konca


Muchová a Gauffová bojovali v prvom semifinále 158 minút, kým 29-ročná Češka premenila druhý mečbal proti o 7 rokov mladšej Američanke. V zápase plnom dramatických zmien skóre aj kvalitného tenisu Muchová zvíťazila 6:2, 1:6 a 12:10 v supertajbrejku. Neskoršia víťazka za stavu 8:9 v rozhodujúcom tajbrejku odvrátila mečbal súperky.



„Bolo to o poriadnych nervoch. Ani neviem, čo mám povedať. Trasiem sa a vstrebávam, čo sa vlastne stalo. Bol to obrovský boj a horská dráha. A ten záver? Najprv mečbal súperky, potom môj a znova ešte jeden. Určite som nemala čas premýšľať, čo mám hrať a čo bude ďalej. Ale idem ďalej a znie to krásne,“ vravela Muchová v prvom televíznom rozhovore na kurte.

Nosková sledovala Kvitovú


V druhom semifinále Linda Nosková zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:4, 6:4, keď česká tenistka premenila druhý mečbal pri servise súperky. Nosková zahrala iba 6 víťazných úderov, ale už má garantovaný posun z 12. na 8. miesto rebríčka WTA, čo je v jej prípade nové kariérne maximum.



„Snažila som sa zostať pokojná a koncentrovaná až do konca. Ak sa mi to darí, vtedy hrám svoj najlepší tenis. Spomínam si na to, ako som sledovala Petru Kvitovú, ako vyhrala Wimbledon. Vtedy som si uvedomila, aký to je turnaj. Teraz som dostala šancu vyhrať ho aj ja a to je niečo neskutočné,“ uviedla Nosková v prvom interview na dvorci.



Karolína Muchová a Linda Nosková nastúpia v prvom výlučne českom finále ženskej dvojhry v grandslamovej histórii. Prichádza presne 40 rokov po finálovom súboji Hany Mandlíkovej s Martinou Navrátilovou rovnako na Wimbledone, ale neskoršia 9-násobná šampiónka Navrátilová už vtedy reprezentovala USA.


Zdroj: SITA.sk - České tenistky dobyli Wimbledon už pred finále. O titul si zahrajú Muchová a Nosková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dvojhra žien postup do finále Semifinále Wimbledon
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