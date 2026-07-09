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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Rusko napadne rozhodnutie Svetovej atletiky o predĺžení dištancu na Športovom arbitrážnom súde



Ruská atletická federácia sa odvolá proti predĺženiu zákazu svojich atlétov medzinárodnou strešnou organizáciou. Ruská atletická federácia sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) proti ...



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9.7.2026 (SITA.sk) - Ruská atletická federácia sa odvolá proti predĺženiu zákazu svojich atlétov medzinárodnou strešnou organizáciou.


Ruská atletická federácia sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) proti rozhodnutiu Svetovej atletiky o predĺžení dištancu pre atlétov z tejto krajiny na medzinárodných súťažiach.

"Ruská atletika upozorňuje, že rozhodnutie Svetovej atletiky ovplyvňuje základné záujmy atletiky v Rusku a obmedzuje právo ruských atlétov súťažiť, na základe dôvodov, ktoré považuje za diskriminačné," uviedla federácia vo vyhlásení.

Svetová atletika počas predchádzajúceho týždňa informovala, že zákaz štartu ruských a bieloruských atlétov, ktorý bol zavedený v marci 2022 po vojenskej invázii Ruska na územie Ukrajinu, zostáva naďalej v platnosti. Prezident organizácie Sebastian Coe poznamenal, že zasadnutie Rady WA bolo "prínosné a metodické pri preskúmaní sankcií voči Rusku a Bielorusku a pri identifikácii podmienených ciest späť do medzinárodných súťaží".

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"Predložili sme Rade možnosti, avšak pôvodné rozhodnutie o sankciách zostáva v platnosti, aby sa ochránila integrita a férovosť našich súťaží, pričom nedošlo k žiadnemu výraznému pokroku v mierových rokovaniach," dodal.

Postoj Svetovej atletiky sa odlišuje od niektorých iných športových federácií, ako sú Svetová gymnastika či Medzinárodná korčuliarska únia, ktoré naposledy zmiernili obmedzenia. Tieto kroky predchádzali aktuálnemu rozhodnutiu Medzinárodného olympijského výboru (MOV), podľa ktorého by ruskí športovci za prísnych podmienok mohli bojovať v kvalifikačných súťažiach na olympijské hry v Los Angeles 2028.

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Prezidentka MOV Kirsty Coventryová uviedla, že cieľom je zabezpečiť všetkým športovcom možnosť zúčastniť sa OH bez toho, aby niesli zodpovednosť za kroky svojej vlády. MOV zároveň zachoval zákaz používania ruskej hymny a štátnej vlajky a požaduje od ruských atlétov prísne antidopingové kontroly pred povolením účasti.

Individuálne športy môžu podľa MOV rozhodnúť o povolení vlajky a hymny na svojich podujatiach či organizácii súťaží v Rusku. Ukrajina označila rozhodnutie MOV za "predčasné" a "neopodstatnené", pričom konflikt prebieha už piaty rok.

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Svetová atletika hodnotila aj dopady konfliktu na šport na Ukrajine a potvrdila, že zriadený fond z roku 2022 pomáha zmierniť výrazné ťažkosti pri trénovaní a súťažení ukrajinských športovcov. Coe tiež uviedol, že v prípade dosiahnutia mierovej dohody nebude prekážka pre návrat Rusov.

Návšteva Kyjeva ho silno zasiahla, keď opisoval situáciu na stanici, kde čaká množstvo sanitiek a pohrebných vozov so zranenými a obeťami konfliktu. "Nie som schopný byť v tejto veci neutrálny," dodal.



Zdroj: SITA.sk - Rusko napadne rozhodnutie Svetovej atletiky o predĺžení dištancu na Športovom arbitrážnom súde © SITA Všetky práva vyhradené.

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