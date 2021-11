Českého prezidenta Zemana majú prepustiť z nemocnice, vymenovanie premiéra môže byť dištančne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Českého prezidenta Miloša Zemana by mali v sobotu prepustiť z pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Previezli ho tam znova vo štvrtok, pretože mal pozitívny test na koronavírus.Opäť ho museli hospitalizovať len niekoľko hodín po tom, ako vo štvrtok opustil ÚVN, kde sa liečil z chronického ochorenia. Česká hlava štátu však nijaké príznaky infekcie nemá. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.V sobotu by sa Zeman mal vrátiť na zámok do Lánov a tam by mal byť v izolácii. Podľa českého premiéra v demisii Andreja Babiša (ANO) by mali prezidenta previesť okolo 16. hodiny. Česká hlava štátu by mala v nedeľu vymenovať za premiéra predsedu OSD Petra Fialu.Zatiaľ nie je jasné, ako sa to uskutoční. S pôvodným plánom nesúhlasí česká hlavná hygienička Pavla Svrčinová. „Výnimka z izolácie nie je možná. Neviem si predstaviť, ako by sa mohli opatrenia pri vymenovaní premiéra dodržať," povedala Srvčinová. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za ANO) by sa vymenovanie mohlo urobiť iba dištančne.