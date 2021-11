Povinnosť mlčanlivosti advokáta nemôže byť porušovaná ani orgánmi činnými v trestnom konaní

Ústavné právo na ochranu súkromia

Prokurátor nechcel selektovať

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Povinnosť mlčanlivosti advokáta je právo jeho klienta a nemôže byť svojvoľne porušovaná ani orgánmi činnými v trestnom konaní. Uviedla to Slovenská advokátska komora (SAK) v tlačovej správe, ktorú zaslala jej hovorkyňa Alexandra Donevová.Povinnosť mlčanlivosti je totiž podľa SAK jedným zo základných princípov advokácie a dá sa prirovnať k spovednému tajomstvu. Komora zdôrazňuje, že ide o právo klienta a musí byť rešpektované ako súčasť ústavného práva na spravodlivý súdny proces a ochranu súkromia.Slovenská advokátska komora zaznamenala ďalší príklad, keď povinnosť mlčanlivosti bola ohrozená, ak nie priamo porušená, orgánmi činnými v trestnom konaní. V advokátskej kancelárii advokáta P. S. vykonali prehliadku v súvislosti so zastupovaním klienta, ktorý je podozrivý z páchania trestnej činnosti. Pri prehliadke advokátovi zabavili počítač s údajmi všetkých klientov, s osobnou aj pracovnou korešpondenciou, ako aj spisy klientov, ktoré s vecou nijako nesúviseli.„Tento postup bol priamo počas prehliadky namietaný, advokát bol ochotný požadované dokumenty súvisiace s trestnou vecou vydať, ale prokurátor aj napriek tomu nebol ochotný veci vyselektovať a rozhodol zobrať všetko. Porušenie mlčanlivosti nemôže byť odôvodnené ťažkosťami oddeliť informácie dôležité pre trestné konanie nachádzajúce sa na nosiči informácií od iných informácií nesúvisiacich s konaním, ktoré sú navyše chránené povinnosťou mlčanlivosti," vysvetlila Donevová.Doplnila, že v obdobnej záležitosti už Ústavný súd SR judikoval porušenie práv advokáta, keď sa vyjadril, že ak aj je príkaz na prehliadku zákonný, ale jeho prevedenie zasahuje do povinnosti mlčanlivosti advokáta, ide o zásah do ústavného práva na súkromie, listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností. „Vzhľadom na závažnosť ohrozenia práv klientov, ako aj opakovanému konaniu policajtov a prokurátorov, sa predseda Slovenskej advokátskej komory obráti na generálneho prokurátora," dodala Donevová.