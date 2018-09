Českého prezidenta Zemana privítala kancelárka Merkelová rodnou rečou

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (vpravo) víta českého prezidenta Miloša Zemana pred ich stretnutím v Berlíne 21. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová prijala v piatok popoludní vo svojom berlínskom úrade českého prezidenta Miloša Zemana. Šéfka nemeckej vlády, ktorá určité obdobie študovala v Prahe, privítala Zemana po česky:Informoval o tom web spravodajskej televíznej stanice ČT24.Politici spolu hovorili tridsať minút, dotkli sa témy Európskej únie, vzťahov so Spojenými štátmi, Ruska i migrácie.Zeman novinárom po stretnutí s Merkelovou povedal, že tamojšia protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AFD) je proti Benešovým dekrétom, čo nie je v českom národnom záujme. Vyjadril sa taktiež za pokračovanie súčasnej nemeckej koalície konzervatívnej únie CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD).Predpoludním sa česká hlava štátu v Berlíne stretla aj so svojím partnerom, spolkovým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.Nemecký prezident upozornil, že priateľstvo oboch krajín určite nie je samozrejmosťou.povedal podľa svojho úradu Steinmeier.Zdôraznil, že Nemci a ČesiPrezidenti mali podľa programu diskutovať aj o cezhraničnej spolupráci, otázke euroregiónov či o ekonomických vzťahoch a ich rozšírení. Ďalšími témami mali byť vnútorná politika oboch krajín, reforma EÚ, rozpočet EÚ, voľby do Európskeho parlamentu, migrácia a vzťahy s Ruskom.V piatok, posledný deň svojej oficiálnej trojdňovej návštevy v Nemecku, sa český prezident stretol ešte s bývalým kancelárom Gerhardom Schröderom. Zeman o ňom vo štvrtok povedal, že jedným z jeho dvoch najväčších nemeckých priateľov.