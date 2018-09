Fitch zvýšila odhad rastu poľskej ekonomiky v tomto a budúcom roku

Ilustračno foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Varšava 21. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra Fitch pred októbrovou revíziou poľského ratingu zvýšila odhad rastu jeho ekonomiky v tomto aj budúcom roku.Fitch najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Poľska v tomto roku zvýši o 4,8 % namiesto pôvodne odhadovaného 4,4 % a v nasledujúcom roku 2019 sa jeho rast spomalí na 3,6 %, a nie na 3,4 %. Fitch zároveň predpovedá, že sa poľská ekonomika začne čoskoro ochladzovať.Podľa agentúry údaje o maloobchodnom predaji ukazujú, že vysoký rast spotreby pokračuje aj v treťom štvrťroku 2018. Aj trh práce zostal silný, uviedla agentúra Fitch, podľa ktorej by vláda mala svojou politikou ďalej posilňovať spotrebu.V druhej polovici tohto roka by sa investície mali stať hlavným motorom hospodárskeho rastu, predpovedá agentúra. Fitch tiež očakáva, že tempo rastu poľského hospodárstva sa po roku 2018 spomalí a v druhej polovici budúceho roku 2019 sa začne cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. Aj investície klesnú, keďže sa rast výdavkov z eurofondov znižuje.Agentúra tiež vyjadrila obavy z nedostatku pracovnej sily, ktorá spolu s miernym oslabením národnej meny zlotý môže v druhej polovici roku 2019 a v roku 2020 viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb v centrálnej banke.Fitch a aj ďalšia z renomovaných agentúr Standard and Poor's (S&P) plánujú 12. októbra revíziu úverových ratingov Poľska.Tretia z najväčších ratingových agentúr Moody's ocenila úverovú bonitu Poľska známkou A2. Agentúra Fitch pridelila Poľsku ratingovú známku A- (o jeden stupeň slabšia ako u Moody's) a S&P mu dala známku BBB+, dva stupne pod úrovňou Moody's.