Českého saxafonistu Felixa Slováčka pre podozrenie na mŕtvicu z lietadla odviezli do nemocnice

3.7.2025 (SITA.sk) - Krátky let z Prahy do Brna sa v stredu večer zmenil na drámu a známy český saxofonista Felix Slováček skončil v nemocnici. Zdravotníci sa pôvodne domnievali, že ho mohla postihnúť mŕtvica. Hudobník však web TN.cz uviedol, že ho potrápil zápal rovnovážneho nervu.Zdravotný stav saxafonistu sa zhoršil po návrate z dovolenky v Turecku. Najprv to pripisoval vysokým teplotám. Počas krátkeho letu do Brna sa však začal cítiť horšie a tak mu posádka privolala pomoc. Záchranári na Slováčka čakali na letisku. Pre podozrenie na mŕtvicu ho transportovali do nemocnice.Zápal rovnovážneho nervu sa prejavuje náhlymi závratmi, nevoľnosťou a zvracaním. Niekedy ho sprevádzajú pocity tlaku v uchu, hučanie v ušiach alebo porucha sluchu. Zvyčajne ho spôsobuje vírusová infekcia.