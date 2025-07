Strácate sa v emóciách? Táto kniha vám podá ruku v každej životnej búrke! (VIDEO)

Presne to hovorí vo videu populárna klinická psychologička dr. Julie Smith na margo svojej novinky s názvom Túto knihu otvorte, keď...

Povzbudivé slová niekedy nestačia. Potrebujete niečo viac – návod krok za krokom, vďaka ktorému sa pohnete dopredu a nájdete to najlepšie riešenie.

• Keď nad všetkým až príliš premýšľate.

• Keď musíte podať výkon pod tlakom.

• Keď sa nedokážete vyrovnať so stresom.

• Keď na všetko pritakávate, no mali by ste sa naučiť hovoriť aj nie.

• Keď vás ovládne strach.

• Keď vnímate, že vaši priatelia nie sú skutočnými priateľmi.

Každá kapitola začína osobným „List odo mňa pre vás“, pokračuje daným problémom, či dôvodmi, prečo sa vám nedarí, nevychádzajú vám veci... a končí sa praktickými technikami, ktoré môžete hneď využiť. Na záver ešte dostanete súhrn hlavných myšlienok.

Pozrite si VIDEO s dr. Julie Smith:

Túto knihu otvorte, keď... je veľmi praktická kniha, ktorá sa vás nesnaží falošne učičíkať, že je to všetko ok a zvládnete to. Je napísaná pohodovým, pokojným štýlom, vedie vás jednotlivými témami a nenápadne vás prinúti odložiť smartfón a venovať sa naozaj sebe. Priateľský tón a jednoduché použiteľné návody pôsobia ako tichý priateľ, ktorý je tu, aby vás nasmeroval a možno vám pomohol.

Julie sa nevnucuje, neodsudzuje, neponúka klišé, ale jasné, zrozumiteľné kroky na každodenné situácie.

Dr. Julie Smith je klinická psychologička a na sociálnych sieťach má viac ako osem miliónov sledovateľov. Delí sa s nimi o svoje poznatky o duševnom zdraví. Jej videá a príspevky o tom, ako zvládnuť rôzne problémy a náročné životné situácie, si získali veľkú obľubu. Jej prvá kniha Prečo mi to nikto nepovedal? bola preložená do viac ako 40 jazykov.

Z anglického originálu Open When (Rachel Mills Literary Ltd., 2025) preložila Zuzana Budinská.

Milan Buno, knižný publicista