Českej ekonomike sa v 2. štvrťroku darilo, vzrástla o 2,7 %

Praha 30. augusta (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Česka vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 2,7 %. Vyplýva to zo spresneného odhadu Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorým úrad potvrdil predbežný odhad. V medzikvartálnom porovnaní ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 0,7 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 0,6 %.povedal riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet. Ako dodal analytik Komerčnej banky František Táborský, práve vysoký domáci dopyt zatiaľ tlmí stagnáciu nemeckej ekonomiky, ktorá sa skôr či neskôr objaví aj v Česku.Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku oproti 1. kvartálu klesla o 0,1 % a v medziročnom porovnaní stagnovala. Nemecko je pritom pre Česko kľúčovým obchodným partnerom, mieri tam tretina českého exportu.Za celý rok 2019 by česká ekonomika mala podľa Táborského vzrásť o 2,7 %. V budúcom roku však vzhľadom na spomaľovanie svetovej ekonomiky by sa aj tempo rastu českého hospodárstva malo spomaliť, a to na 2,1 %, dodal Táborský.