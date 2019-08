Imrán Chán varuje pred možným útokom Indie na pakistanskú časť Kašmíru

Imrán Chán (hore). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 30. augusta (TASR) - Pakistanský premiér Imrán Chán vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo varoval pred možným útokom Indie na Pakistanom kontrolovanú časť Kašmíru, ktorý by podľa neho slúžil na odvrátenie pozornosti od porušovania ľudských práv v indickej časti tohto sporného regiónu. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.Počas vystúpenia na zhromaždení v Islamabade šéf pakistanskej vlády zároveň upozornil, že Pakistan by v takom prípade pristúpil k "náležitej odozve". Indického premiéra Naréndru Módího označil Chán za "fašistu" a prirovnal ho k vodcovi nemeckých nacistov Adolfovi Hitlerovi, pričom vyjadril obavu z "genocídy moslimov v Kašmíre".Podobne zamerané zhromaždenia sa konali v piatok v celom Pakistane, pripomenula AP.povedal pakistanský premiér a dodal, že prípadným konfliktom medzi Pakistanom a Indiou, ktoré sú jadrovými veľmocami, bude zasiahnutý "celý svet".O tejto záležitosti chce hovoriť aj počas budúcomesačného vystúpenia na pôde Valného zhromaždenia OSN.Napätie medzi Pakistanom a Indiou sa opäť zvyšuje od 5. augusta, keď Naí Dillí obmedzilo stupeň autonómie časti Kašmíru pod svojou správou. Vo štvrtok indická vláda vyhlásila, že má informácie o snahe Pakistanu infiltrovať "teroristov" do Indie.