Českému hradu hrozí pokuta za spálenie trenírok

Spálenie trenírok na Pražskom hrade, ktoré inicioval Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky Foto: FB - Miloš Zeman - prezident České republiky

Trenírky vejúce nad Pražským hradom, archívna snímka. Foto: ztohoven.com Foto: ztohoven.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. augusta (TASR) - Česká inšpekcia životného prostredia začala priestupkové konanie vo veci júnového spálenia červených trenírok na Pražskom hrade. Podľa anonymného podnetu bol porušený zákon o ochrane ovzdušia. Hradu hrozí pokuta až 50.000 korún (1950 eur), informoval portál Aktuálně.cz.potvrdila pre server iDNES.cz hovorkyňa inšpekcie Radka Nastoupilová.Inšpekcia neuviedla, kto je v prípade obvinený. Podľa Aktuálně.cz hovorca Hradu Jiří Ovčáček potvrdil, že list dostala Kancelária prezidenta republiky.Český prezident Miloš Zeman v júni zvolal novinárov do Lumbeho záhrady Pražského hradu na tlačový brífing, do poslednej chvíle však tajil jeho obsah.povedal novinárom. Hradným hasičom potom nariadil, aby veľké červené trenírky vložili do pripraveného ohňa.Červené trenírky vyvesili na Hrade v septembri 2015 namiesto prezidentskej štandardy členovia umeleckej skupiny Ztohoven. Chceli tak vyjadriť svoj názor na hlavu štátu, jej postoje a správanie. Nakoniec súd dvoch z nich potrestal polročnou podmienkou a pokutou 63.000 korún (2450 eur). Tretí člen medzitým zomrel, pripomína server iDNES.cz.