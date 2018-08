Cyklovlak Záhoráčik využívajú tisíce ľudí aj v druhej sezóne

Cyklovak Záhoráčik Foto: Teraz.sk/BSK Foto: Teraz.sk/BSK

Bratislava 13. augusta (TASR) - Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa do konca júna 2018 na ňom previezlo takmer 13.000 cestujúcich. Okrem peších si ho obľúbili aj cykloturisti, ktorí môžu využiť špeciálny cyklovozeň.Predseda BSK Juraj Droba pripomenul, že turistický vláčik premáva na trati Záhorská Ves-Zohor-Plavecké Podhradie počas víkendov a sviatkov trikrát denne.skonštatoval, pričom upozornil, že Záhoráčik sa stal vyhľadávaným dopravným spojením pri spoznávaní severozápadných svahov Malých Karpát a dolnozáhorských lesov prostredníctvom cyklistickej a turistickej trasy z Kuchyne na Zochovu chatu, ale aj využitím medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.V roku 2017 odviezlo 242 vypravených vlakov viac ako 9000 ľudí, v aktuálnej sezóne, ktorá sa začala 28. apríla, prepravil Záhoráčik do konca júna 3873 turistov. Premávať bude až do 14. októbra.Projekt turistického vlaku realizoval BSK v spolupráci s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), Železnicami SR (ŽSR) a Bratislavskou integrovanou dopravou (BID). V projekte plánuje BSK pokračovať aj v roku 2019.Cestujúci môžu cestovať Záhoráčikom na všetky cestovné lístky platné v IDS BK a Bratislava Card City & Region (bezplatná doprava pre turistov) s výnimkou lístku pre bicykel, pri ktorom platí cenník ZSSK.