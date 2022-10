Českí colníci zaznamenali na hraniciach so Slovenskom takmer 400 prípadov nelegálnej migrácie

9.10.2022 (Webnoviny.sk) - V priebehu soboty skontrolovali českí colníci na hraničných priechodoch so Slovenskom viac ako 25-tisíc osôb. Pri nelegálnej migrácii zistili 208 osôb, zadržali dvoch prevádzačov a vstup odmietli 95 ľuďom.Deň predtým skontrolovali 30 657 ľudí, z toho bolo 157 nelegálnych migrantov. Zadržali tiež štyroch prevádzačov a na Slovensko vrátili 84 osôb. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter o tom informovala Polícia Českej republiky.Hraničné kontroly česká vláda zaviedla minulý týždeň pre prudký nárast nelegálnej migrácie a zvýšenú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov. V stredu česká vláda rozhodla, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺži o 20 dní. Budú tak trvať do 28. októbra.