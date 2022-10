V Rakúsku sa konajú prezidentské voľby, favoritom je súčasný prezident Van der Bellen

9.10.2022 (Webnoviny.sk) - V Rakúsku sa v nedeľu konajú prezidentské voľby. Favoritom je súčasný 78-ročný prezident Alexander Van der Bellen , ktorý sa mimoriadne zviditeľnil počas domácich politických kríz.Predvolebné prieskumy mu predpovedali víťazstvo s výrazným náskokom a hlavnou otázkou je, či vyhrá už v prvom kole, ale bude potrebné druhé kolo. To by sa uskutočnilo 6. novembra. Okrem Van der Bellena kandiduje ďalších šesť uchádzačov - Walter Rosenkranz, Dominik Wlazny, Michael Brunner, Gerald Grosz, Heinrich Staudinger a Tassilo Wallentin.V roku 2016 Van der Bellen zvíťazil nad prominentnejším kandidátom Norbertom Hoferom v 2. kole, ktoré sa opakovalo na príkaz rakúskeho ústavného súdu. Van der Bellen vtedy získal 53,8 % hlasov, kým Hofer prilákal 46,2 % voličov.Možnosť hlasovať v prezidentských voľbách v Rakúsku má 6,4 milióna voličov. Prvé povolebné prognózy by mali byť známe krátko po zatvorení volebných miestností o 17:00. Predbežné výsledky sa očakávajú v nedeľu večer. Hlasovacie lístky zaslané poštou budú sčítané až v pondelok.