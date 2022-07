Českí hasiči naďalej bojujú s rozsiahlym lesným požiarom v Českom Švajčiarsku (foto)

aktualizované 25. júla 11:40



Oblasť napadnutá kôrovcom

Objavili aj druhé ohnisko

Príčinu vzniku požiaru len odhadujú

25.7.2022 (Webnoviny.sk) -Desiatky hasičských jednotiek naďalej zasahujú pri rozsiahlom požiari na území Národného parku České Švajčiarsko.„Na mieste je 30 jednotiek a 49 kusov techniky, pomáha i hasičský a policajný vrtuľník,“ povedal pre TN.cz hovorca hasičov Lukáš Marvan.Hlásenie o ohni v oblasti Hřenska dostali hasiči v nedeľu, krátko pred ôsmou hodinou ráno, od nemeckých kolegov, ktorí si všimli dym. K horiacemu lesnému porastu neďaleko Pravčickej brány vyrazilo 34 hasičských jednotiek a tiež vrtuľník Leteckej služby Polície ČR.„Požiar je v neprístupnom teréne a jeho približná rozloha je 200 krát 50 metrov,“ informovali hasiči len niekoľko minút po výjazde. O dve hodiny neskôr už plamene spálili zhruba dva hektáre lesa v lokalite Malinový důl.„Bol vyhlásený zvláštny stupeň požiarneho poplachu,“ oznámil hovorca krajských hasičov Lukáš Faják, ktorý zároveň upozornil, že plamene sužujú oblasť napadnutú kôrovcom a dreviny sú tam výrazne oslabené.Okolo pol druhej popoludní sa hasičom podarilo dostať požiar z väčšej časti pod kontrolu, no pred 17. hodinou objavili druhé ohnisko v lokalite v Hřensku. To má rozlohu približne jeden hektár a evakuovali odtiaľ približne sto ľudí.Príčina vzniku požiaru nie je jasná. Meteorológovia síce pre celý Ústecký kraj vyhlásili v súvislosti s veľkým suchom výstrahu pred nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov, no riaditeľ Správy Národného parku České Švajčiarsko Pavel Benda si nemyslí, že je za tým horúce počasie.„Podľa môjho názoru bolo príčinou to, že si tam niekto urobil cez noc ohníček. A toto je dôsledok,“ vyjadril sa a dodal, že nebola búrka a blesky, ktoré by podobné škody mohli spôsobiť. Dôkazy však bude ťažké nájsť.„Okolnosti vzniku požiaru v blízkosti Pravčickej brány preverujeme,“ uviedol policajný hovorca Daniel Vítek.