Narodilo sa vám dieťa? Vďaka elektronizácii už po novom nemusíte behať po úradoch (video)

Administratívnemu maratónu je koniec

Postupné odstraňovanie byrokracie

Zmena prístupu k občanovi

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Získanie rodného listu či príspevku pri narodení dieťaťa už nemusia rodičia vybavovať osobne na úradoch. Napríklad, príspevok im poskytne štát proaktívne, úrady si vymenia medzi sebou údaje a rodičia dostanú peniaze na účet.Umožňuje to zavedenie elektronizácie prvej z viacerých životných situácií ľudí, táto nová služba má odľahčiť otcov a mamy od doterajšej zbytočnej byrokracie po narodení potomka. Štát bude v rámci digitalizácie poskytovať obyvateľom postupne ďalšie služby online bez potreby návštevy úradov aj v iných životných situáciách.Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v pondelok informovala, že narodenie dieťaťa je najkomplexnejšia životná situácia, vyžadovala si koordináciu a spoluprácu štyroch rezortov.„Doteraz pri narodení dieťaťa rodič musel absolvovať administratívny maratón, musel vyplniť desiatky strán tlačív. Vďaka novej službe rodičia nemusia toľko behať po úradoch,“ povedala vicepremiérka na tlačovej besede.Po narodení dieťaťa museli rodičia vyplniť viac ako dvadsať strán tlačív, zájsť na matriku, do zdravotnej poisťovne a na úrad práce a získať potvrdenia od troch lekárov.Podľa Remišovej postupne bude štát odstraňovať byrokraciu a automatizovať ďalšie procesy.„Životné situácie napríklad pri kúpe motorového vozidla, pri kúpe nehnuteľnosti na bývanie alebo pre ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie. Postupne v prvej fáze zautomatizujeme až šestnásť životných situácií,“ priblížila. Úloha štátu je podľa vicepremiérky poskytovať kvalitné, fungujúce služby občanom.Štát v súčasnosti úplne mení prístup k občanovi, podľa vicepremiérky doteraz hral úlohu mŕtveho chrobáka a nechal občana, aby si všetko vybavoval sám.„Nový prístup, ktorý momentálne zavádzame, je, že ak sa občan ocitne v nejakej situácii, štát všetko vybaví zaňho. Je to zložitejší prístup, vyžaduje si to obrovskú koordináciu medzi rezortami, ale to je presne to, na čo má informatizácia v štáte slúžiť,“ dodala Remišová.