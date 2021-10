Českí horolezci strávili noc vo Vysokých Tatrách, zasahovať museli horskí aj leteckí záchranári (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja českí horolezci strávili noc na Dračom štíte vo Vysokých Tatrách. Počas nedeľného výstupu južnou stenou na štít si totiž žena poranila nohu. Spolu s ďalším horolezcom sa jej síce podarilo vyliezť na vrchol, ale za tmy už odtiaľ neboli schopní ďalej pokračovať.O pomoc požiadali Horskú záchrannú službu v nočných hodinách. Keďže mali dostatočné vybavenie na prečkanie noci v teréne, po zvážení rizík a dohovore so záchranármi ostali bivakovať na štíte.Ako ďalej informovali na svojej internetovej stránke horskí záchranári, v ranných hodinách požiadali o súčinnosť aj leteckých záchranárov. Oboch horolezcov záchranári postupne evakuovali priamo z terénu na Popradské pleso a následne vrtuľníkom do Starého Smokovca. Ženu letecky transportovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie.