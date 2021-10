Nová architektonická súťaž na wellness hotel v Zuberci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť ViGroup vyhlásila anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na štvorhviezdičkový hotel v Zuberci, ktorý by mal poskytovať služby aj verejnosti.V Zuberci pribudne nové hotelové zariadenie vyššieho štandardu. Postaviť ho chce slovenská spoločnosť ViGroup , ktorá pôsobí na realitnom trhu od roku 2005. Okrem bytových domov a polyfunkčných objektov má spoločnosť vo svojom portfóliu aj bytové apartmánové domy Vila Zuberec, ktoré sa nachádzajú priamo v obci. Nový wellness hotel bude stáť v extraviláne nad obcou Zuberec v lokalite Pribiské.Hotel by mal poskytovať služby v štvorhviezdičkovom štandarde pre 160 hostí, respektíve obsahovať asi 80 lôžok. Budúcou klientelou hotela budú prevažne rodiny a organizované skupiny, ale aj jednotliví turisti. V hoteli by sa mala nachádzať aj reštaurácia, kaviareň, multifunkčná sála, plavecký bazén a wellness s piatimi saunami. Tieto prevádzky budú slúžiť nielen pre ubytovaných hostí, ale aj pre verejnosť.Pre získanie čo najlepšej podoby sa spoločnosť ViGroup rozhodla nájsť podobu hotela formou architektonickej súťaže. Zámerom súťaže je získať kvalitný návrh, ktorý bude príkladom prvotriednej a udržateľnej architektúry v horskom prostredí.O víťaznom návrhu bude rozhodovať odborná porota. Jej predsedom je architekt Ľubomír Závodný. Ďalšími nezávislými členmi sú architektky Andrea Ambrovičová Mikulajová a Jana Benková, architekti Antonín Novák, Michal Krištof, Andrej Olah a starosta obce Zuberec Vladimír Šiška. Závislými členmi poroty sú Richard Duška, Juraj Duška a Barbora Vargová.Súťaž návrhov je dvojkolová. Súťažiaci môžu svoje návrhy prekladať do 10. januára 2021. Porota vyberie do druhého kola, ktorého súčasťou bude aj osobná prezentácia, maximálne 6 najlepších návrhov. Návrh, ktorý sa umiestni na prvom mieste, čaká odmena 20 000 eur. Pre druhé miesto je vyčlenená suma 12 000 eur, tretie 8 000 eur. Na odmeny pre súťažiacich v druhom kole je vyhradená suma 12 000 eur. Výsledky súťaže by mali byť zverejnené v apríli budúceho roka.Všetky informácie o súťaži, súťažné podmienky, zadanie a pomôcky sú zverejnené na webstránke www.vigroup.sk