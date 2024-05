Českí meteorológovia varujú pred vznikom tornád, krajinu môžu opäť potrápiť silné búrky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.5.2024 (SITA.sk) - V utorok môže Česko zažiť silné búrky. Podľa meteorológov sú dokonca priaznivé podmienky pre vznik vzdušných vírov vrátane tornád. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Búrky sa v Česku vyskytli už predpoludním, ale popoludní majú byť silné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahy pred búrkami pre sedem krajov - Karlovarský, Plzenský, Juhočeský, ako aj pre časti Úsťanského, Stredočeského, Juhomoravského a kraj Vysočina.V utorok je „v spodných vrstvách troposféry pomerne dynamické prostredie a spodná základňa oblačnosti bude lokálne nízko. To môže nahrávať tvorbe prípadných veterných vírov ako napríklad tromba alebo tornádo. Aj napriek tomu, že sú podmienky pre tieto javy modelovo priaznivé, je pravdepodobnosť vzniku veľmi malá a nemožno ich dopredu bližšie lokalizovať, môže sa vyskytnúť aj mimo oblasti výstrahy,“ uviedol ČHMÚ na sociálnej sieti Facebook.Meteorológovia upozornili, že búrky by mohli priniesť prívalový dážď, silný vietor a krúpy. Na niektorých miestach by sa mohli rozvodniť aj menšie vodné toky.