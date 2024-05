Strana Hlas-SD ocenila prijatie vyhlásenia parlamentu k atentátu na premiéra Fica, ide o začiatok novej politickej kultúry (video)

Začiatok novej politickej kultúry

Na okrúhly stôl ešte nedozrel čas

Jednohlasné prijatie

21.5.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) ocenila prijatie vyhlásenia parlamentu k atentátu na premiéra Roberta Fica Smer-SD ). Na tlačovej besede to uviedol Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Národnej rady SR Dodal, že strana rovnako oceňuje aj, to, že dané uznesenie bolo prijaté jednohlasne, naprieč politickým centrom. To, že sa politické subjekty dokázali na tomto uznesení zhodnúť dáva podľa Žigu Slovensku nádej, že v budúcnosti by sa politický súboj mohol vrátiť do mantinelov politickej kultúry a stavať na argumentoch, nie na nenávisti.„Vnímame to ako potvrdenie trendu, ktorý nastolil novozvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini , ktorý urobil všetko pre to, aby sa k politickému zmieru prihlásili všetky politické strany. Prezidentská iniciatíva dnes získala politickú odozvu v Národnej rade," vyjadril sa Žiga, verí, že ide o začiatok novej politickej kultúry na slovenskej politickej scéne.Dodal, že považujú za dôležité, že dané uznesenie sa týka aj médií či mimovládneho sektoru, keďže spoločenský zmier by mal byť cieľom a zodpovednosťou všetkých zložiek spoločnosti.Žiga zdôraznil, že ak by parlament nepokračoval v rokovaní, nebolo by to riešenie, ale návod. „Chod štátu nesmie zastaviť žiadny terorista, ani atentátnik," podotkol s tým, že koalícia i opozícia plánujú pokračovať v plnení svojich programov. Nepokračovanie a ukázanie, že štát možno zastrašiť, by podľa Žigu neviedlo k zlepšeniu politickej kultúry.Na margo okrúhleho stola politických strán, ktorý zvolali úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini, Žiga skonštatoval, že naň zrejme ešte nedozrel čas.Poznamenal, že každý krok k upokojeniu situácie je dobrý. Rozumie aj argumentácii strany Smer-SD, ktorá chce, aby sa ho zúčastnil jeho predseda Fico.„Vnímam to ako veľmi reálnu šancu," odpovedal Žiga na otázku, či si myslí, že tento okrúhly stôl by sa mohol v budúcnosti uskutočniť.Poslanci Národnej rady SR jednohlasne prijali uznesenie k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica, ktorý sa stal v stredu 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.Prijatím uznesenia poslanci „so zdesením a hlbokým znepokojením prijali správu o atentáte na predsedu vlády Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie".Súčasne odmietli násilie a osobitne násilie, ktoré atentátnik spáchal preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje slovenská vláda.Odobrením uznesenia plénum vyzvalo všetky politické subjekty, médiá či mimovládky, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči Ficovej vláde, či iným legitímne zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám. Ich výsledkom totiž môžu byť aj takéto nenávistné trestné činy.