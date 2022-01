Českí poslanci na schôdzi ani po 22 hodinách nehlasovali o dôvere vláde, Fialov kabinet by ju mal získať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda českého premiéra Petra Fialu v stredu požiadala Poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery. Rokovanie sa však natiahlo až do rána, keďže opozícia rečnila 22 hodín. Poslanci napokon rokovanie prerušili pre naplánovanú mimoriadnu schôdzu o financovaní hnutia STAN.K vysloveniu dôvery vláde sa vrátia o 18:00. Informujú o tom portály Novinky.cz a TN.cz, podľa ktorého je to najdlhšie rokovanie o vyslovenie dôvery vláde v histórii českej Poslaneckej snemovne.Očakáva sa, že Fialov kabinet dôveru získa, keďže vládne strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti majú v dolnej komore českého parlamentu nadpolovičnú väčšinu 108 poslancov. Niektorí koaliční zákonodarcovia sa na rokovaní nezúčastňujú zo zdravotných dôvodov, no podobne je na tom aj opozícia. Na získanie dôvery stačí vláde nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.Opoziční politici počas rokovania Fialovu vládu ostro kritizovali. Niekoľkokrát vystúpili napríklad bývalý premiér Andrej Babiš z hnutia ANO, ktorého 1,5-polhodinový prejav patril medzi najdlhšie, či líder SPD Tomio Okamura.